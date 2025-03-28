درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس في أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس في العيد.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس عيد الفطر المبارك ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة العيد، وذلك للفترة من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في كافة الأنحاء

ولفتت الأرصاد الجوية إلى عودة انخفاض درجات الحرارة عقب موجة الطقس الحار التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومن المتوقع أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار، ولكن يكون متوسطاً في فترات الليل والصباح الباكر على معظم المناطق.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025

أظهرت الهيئة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، وخاصة في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وجنوب البلاد أيضاً، وذلك على فترات مختلفة.

وتابعت الأرصاد الجوية أن هناك فرصًا لسقوط أمطار، يمكن أن تكون رعدية أحيانًا، اليوم الجمعة وغدًا السبت، على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك مع استمرار حالة عدم الإستقرار في الطقس خلال هذه الفترة.

ولفتت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من الغد السبت الموافق 29 مارس، سوف يشهد الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وذلك بمقدار يتراوح بين 5 و6 درجات على غالبية أنحاء البلاد.

كما سوف تصاحب هذه الموجة انخفاضًا ملحوظاً في درجات الحرارة فرصٌ لهطول أمطار بسيطة إلى معتدلة، ومن الممكن أن تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد كشفت عن انتهاء فصل الشتاء رسميًا في يوم الخميس الموافق 20 مارس، واستهل فصل الربيع اعتبارًا من يوم الجمعة 21 مارس.

ولفتت إلى أن فصل الربيع يعرف بتقلبات جوية حادة وسريعة، حيث يعتبر مرحلة انتقالية بين برودة وأمطار الشتاء وارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف.

وتابعت الهيئة أن بداية فصل الربيع في هذا العام تتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة على كافة المناطق، وذلك مع فرص لهطول أمطار طفيفة إلى معتدلة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وبالإضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وخليج السويس، والبحر المتوسط.

درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر اليوم

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