توقعات حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025

تزايدت عمليات بحث المواطنين، على المواقع الإلكترونية المختلفة للاستفسار عن حالة الطقس خلال أجازة عيد الفطر 2025، للتمكن من الخروج إلى الشواطئ والمتنزهات العامة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على نشر تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025، في المدة من السبت حتى الأربعاء المقبل 2 أبريل 2025، ويستعرض “ الموجز ”، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس خلال أجازة عيد الفطر 2025

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن أيام عيد الفطر ستشهد طقسا حارًّا نهارًا في الأنحاء جميعها، معتدلا ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، موضحة أنه ابتداءً من اليوم السبت تبدأ قيم درجات الحرارة في الانخفاض على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

وأوضح بيان الهيئة أن طقس يوم السبت سيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوبي سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع انتشار نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، ابتداءً من يوم الأحد والاثنين المقبلين.

حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر

أما عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء 1و2 أبريل 2025، فحذّرت هيئة الأرصاد المواطنين من انتشار نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025، لتعريف المواطنين بدرجات حرارة تجنبًا لتخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، خاصة خلال فترات الليل، وتأتي الدرجات كما يأتي:

درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى: 26 - 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة العظمى على جنوب البلاد: 30 - 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء: 14 - 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 27 18

السواحل الشمالية 27 15

شمال الصعيد 28 14

جنوب الصعيد 33 17

درجات الحرارة ثاني أيام عيد الفطر

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 29 21

السواحل الشمالية 29 16

شمال الصعيد 33 18

جنوب الصعيد 37 22

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الفطر

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 26 16

السواحل الشمالية 22 15

شمال الصعيد 27 16

جنوب الصعيد 38 20

نصائح للتعامل مع طقس عيد الفطر

عدم تخفيف الملابس على نحو مبالغ فيه، خصوصًا خلال فترات الليل.

القيادة بحذر أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة المثارة.

يمكن ممارسة جميع الأنشطة البحرية بأمان.

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