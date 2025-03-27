حالة الطقس اليوم الخميس في مختلف الأنحاء 2025 وكافة المحافظات

حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 27 مارس في العام الحالي 2025.. نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم، موضحة أن البلاد تشهد أولى جولات الغبار والرياح، وهذا عبر استقبال الرياح النشطة المحملة بالغبار والأتربة على المناطق المكشوفة من مدن القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى، مؤكدة على ضرورة ارتداء الكمامات خاصة مرضى الجيوب الأنفية والصدر وبالإضافة إلى إحكام غلق النوافذ جيداً منعاً لدخول الأتربة، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر مارس الحالي، مشيرة إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة وهذا بسبب التأثر بمرتفع جوي، فيما يتبع ذلك انخفاض مفاجئ اعتبارًا من يوم السبت القادم بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية وأيضاً استقبال منخفض جوي يؤدى إلى سقوط الأمطار التي يمكن أن تصل إلى رعدية على بعض المحافظات كي نشهد أجواء شتوية.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة سوف يكون مُشمسًا، حارًا على غالبية الأنحاء خلال ساعات النهار مائلًا البرودة ليلًا.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للأجواء، مشددة على ضرورة توخى الحذر، واتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة للتقليل من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، والابتعاد عن ارتداء الملابس الصيفية وذلك منعًا للإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة من العام.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم الخميس

أولا بالنسبة للبحر المتوسط: هناك ارتفاع في الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر وحالة البحر معتدلة.

والبحر الأحمر: هناك ارتفاع في الأمواج بين 1 إلى 1.5 متر وحالة البحر طفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الخميس نحو 36 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الخميس نحو 35 درجة والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم الخميس إلى 33 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم الخميس إلى 37 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في قنا اليوم الخميس نحو 38 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى اليوم الخميس نحو 38 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

حالة الطقس في كافة الأنحاء ومحافظات مصر المختلفة

اقرأ أيضاً:

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم الإثنين ونوات مدينة الإسكندرية

حالة الطقس اليوم 23 رمضان 2025.. معتدل نهارا بارد ليلا