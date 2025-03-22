مواعيد القطارات اليوم السبت 22 مارس على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت 22 مارس 2025، عن مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية والتالجو العاملة على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس.

ويستعرض لكم موقع "الموجز" فيما يلي مواعيد القطارات اليوم التي تتيحها الهيئة اليوم للمسافرين بين القاهرة والإسكندرية.

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية على خط القاهرة - الإسكندرية

قطار 903 (مكيف): يغادر الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 905 (مكيف مباشر): يغادر الساعة 9:00 صباحًا.

قطار 901 (مكيف): يغادر الساعة 8:10 صباحًا.

قطار 911 (مكيف): يغادر الساعة 10:00 صباحًا.

قطار 913 (مكيف): يغادر الساعة 12:30 ظهرًا.

قطار 917 (مكيف مباشر): يغادر الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 919 (مكيف): يغادر الساعة 14:25 ظهرًا.

قطار 915 (مكيف): يغادر الساعة 15:35 عصرًا.

قطار 921 (مكيف): يغادر الساعة 18:00 مساءً.

قطار 925 (مكيف): يغادر الساعة 17:10 مساءً.

قطار 923 (مكيف): يغادر الساعة 18:00 مساءً.

قطار 931 (مكيف): يغادر الساعة 20:15 مساءً.

قطار 1203 (روسي): يغادر الساعة 13:25 ظهرًا.

قطار 23 (روسي): يغادر الساعة 16:30 ظهرًا.

قطار 3023 (ثالثة مكيفة): يغادر الساعة 17:00 مساءً.

قطار 3009 (ثالثة مكيفة): يغادر الساعة 19:10 مساءً.

قطار 3022 (ثالثة مكيفة): يغادر الساعة 19:15 مساءً.

قطار 934 (مكيف): يغادر الساعة 22:15 مساءً.

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية على خط الإسكندرية - القاهرة

قطار 8 (روسي تهوية): يغادر الساعة 5:10 صباحًا.

قطار 3024 (ثالثة مكيفة): يغادر الساعة 10:00 صباحًا.

قطار 902 (مكيف): يغادر الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 906 (مكيف مباشر): يغادر الساعة 7:00 صباحًا.

قطار 900 (مكيف): يغادر الساعة 8:15 صباحًا.

قطار 912 (مكيف): يغادر الساعة 11:30 صباحًا.

قطار 914 (مكيف): يغادر الساعة 13:00 ظهرًا.

قطار 916 (مكيف مباشر): يغادر الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 922 (مكيف): يغادر الساعة 15:30 عصرًا.

قطار 928 (مكيف): يغادر الساعة 15:00 مساءً.

قطار 930 (مكيف): يغادر الساعة 20:10 مساءً.

قطار 920 (مكيف): يغادر الساعة 22:00 مساءً.

قطار 18 (روسي): يغادر الساعة 13:10 ظهرًا.

قطار 28 (روسي): يغادر الساعة 20:20 مساءً.

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمسافرين اليوم مجموعة من الخيارات المتنوعة للانتقال بين القاهرة والإسكندرية، سواء عبر القطارات المكيفة أو الروسية.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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