خطوات حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة إلكترونيًا عبر خدمة العملاء الصوتية

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة جديدة لتسهيل عملية حجز تذاكر القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط، من خلال مركز خدمة العملاء الصوتية الذي يعمل بشكل آلي عبر الهاتف. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التحول الرقمي وفق استراتيجية الدولة، ويرصد الموجز تفاصيل .

أهداف إطلاق خدمة العملاء الصوتية

تهدف هيئة السكك الحديدية من خلال مركز خدمة العملاء الصوتية إلى:

تسهيل عملية الاستعلام وحجز تذاكر القطارات دون الحاجة للتوجه إلى المحطات.

تنويع قنوات بيع التذاكر المتاحة للجمهور.

تحسين سرعة الاستجابة لشكاوى الركاب.

تعزيز خطط التحول الرقمي ورفع مستوى رضا العملاء.



الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء

يتيح مركز خدمة العملاء الصوتية العديد من الخدمات المتميزة للركاب، وتشمل:

1. الاستعلام عن مواعيد وبيانات القطارات على جميع الخطوط.



2. الاستفسار عن طرق حجز التذاكر عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمباشرة.



3. التحقق من التذاكر الصادرة عبر الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، ووكلاء البيع.



4. تقديم الشكاوى وتوجيهها إلى الجهات المختصة لحلها بشكل سريع وضمان عدم تكرار المشكلات.



5. حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة بسهولة تامة عبر الهاتف.

خطوات حجز تذاكر القطارات الفاخرة عبر الهاتف

يمكن للمواطنين حجز تذاكر القطارات المكيفة باتباع الخطوات التالية:

1. الاتصال على مركز خدمة العملاء على الأرقام المخصصة.



2. التحدث مع موظف خدمة العملاء الذي يقوم بتوضيح جميع تفاصيل الحجز.



3. بعد قبول العميل، يتم إرسال طلب الحجز إلكترونيًا إلى النظام الآلي.



4. يستلم العميل رسالة نصية تحتوي على رقم الدفع المرجعي، ليقوم بالسداد عبر أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل «فوري» أو من خلال تطبيق سداد.



5. بعد إتمام عملية الدفع، يتلقى العميل رسالة SMS برابط لتحميل التذكرة الإلكترونية على هاتفه.



6. يتوجه المسافر في موعد الرحلة إلى المحطة، ويمر من البوابات الإلكترونية باستخدام التذكرة المحملة على الهاتف، ويعرضها لمفتش القطار عند الطلب.

مواعيد عمل مركز خدمة العملاء

يعمل مركز خدمة العملاء الصوتية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن التواصل عبر:

الاتصال من الهاتف المحمول على الرقم (1661).

الاتصال من الهاتف الأرضي على الرقم (09000661).

تكلفة المكالمة تبلغ جنيهًا ونصفًا للدقيقة الواحدة (1.5 ج/دقيقة).



تسهيل السفر ومنع الزحام

تسهم هذه الخدمة في منع الوقوف والانتظار في طوابير الحجز داخل المحطات، كما تدعم التوجه العام نحو استخدام التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين. وتدعو الهيئة جميع الركاب للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي توفر لهم سهولة الحجز، وسرعة الحصول على التذاكر.

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