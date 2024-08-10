الآن مواعيد القطارات اليوم السبت 10-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يريد عدد كبير من الأشخاص معرفة مواعيد القطارات اليوم السبت 10-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات، كما يريد المسافرين معرفة أسعار تذاكر القطارات اليوم السبت.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

وينشر لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى المحافظات:

قطار رقم 917 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» الساعة 17.10 مساء.

الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف «القاهرة ـ الإسكندرية» الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف «القاهرة الإسكندرية» الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف «القاهرة- الإسكندرية» الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية «روسي» الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية «روسي» الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة «القاهرة ـ الإسكندرية» محطة القاهرة الساعة 17:00

قطار 3009 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» الساعة 07:10 مساءً.

قطار 3022 ثالثة مكيفة «المنصورة - الإسكندرية» الساعة 07:15 مساءً.

قطار 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر» الساعة 10:15 مساءً.

قطار رقم 912 مكيف «الإسكندرية ـ القاهرة» موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

قطار رقم 914 مكيف«الإسكندرية ـ القاهرة» موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف «الإسكندرية ـ القاهرة» مباشر يغادر الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف «الإسكندرية ـ القاهرة» يغادر الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف «الإسكندرية ـ القاهرة» يغادر الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف«الإسكندرية ـ القاهرة» يغادر الساعة 20.10 مساء.



مواعيد القطارات من سوهاج إلى القاهرة

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج «روسي»موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.



قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحًا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحًا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.ا

مواعيد القطارات اليوم السبت

أسعار تذاكر القطارات اليوم السبت

وننشر لكم أسعار تذاكر قطارات خط القاهرة أسوان، على النحو التالي:

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات



يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

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