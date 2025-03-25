مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2025.. اعرف تفاصيل الحجز المسبق للمسافرين

مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2025.. تستعد هيئة سكك حديد مصر لتلبية احتياجات المسافرين خلال إجازة عيد الفطر 2025 من خلال زيادة عدد القطارات وتعديل مواعيد التشغيل لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب.

وفيما يلي يعرض لكم الموجز مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2025.

مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2025

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2025 بحسب التعديلات من يوم الخميس 27 مارس 2025، حيث ستكون البنوك مغلقة بسبب بداية العطلة الرسمية، وستكون القطارات مشغولة بكثافة.

مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2025

قامت هيئة السكك الحديدية بإضافة قطارات إضافية بين المدن الكبرى مثل القاهرة، أسوان، والإسكندرية، وتشمل هذه الإضافات قطارات جديدة من نوع "تالجو" و"أسباني مطور"، بالإضافة إلى قطارات "VIP" الخاصة:

من 25 مارس الجاري إلى 10 إبريل 2025: تشغيل قطار 2040 (تالجو) على خط «القاهرة / أسوان» يوميًا، ليقوم من القاهرة الساعة 20:15، ويصل أسوان الساعة 08:10.

من 26 مارس الجاري وحتى 11 إبريل 2025: تشغيل قطار 2041 (تالجو) على خط «أسوان / القاهرة» يوميًا، ليقوم من أسوان الساعة 16:50، ويصل القاهرة الساعة 04:50.

من 25 مارس الجاري وحتى 10 إبريل 2025: تشغيل قطار 1942 (أسبانى مطور) على خط «القاهرة / أسوان» يوميًا، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50، ويصل أسوان الساعة 11:50.

من 26 مارس الجاري وحتى 11 إبريل 2025: تشغيل قطار 1943 (أسبانى مطور) على خط «أسوان / القاهرة» يوميًا، ليقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50.

من 25 مارس الجاري وحتى 10 إبريل 2025: تشغيل قطار 1938 (ثالثة مكيفة) على خط «القاهرة / أسوان» يوميًا، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50، ويصل أسوان الساعة 10:05.

مواعيد القطارات في عيد الفطر 2025

من 26 مارس الجاري وحتى 11 إبريل 2025: تشغيل قطار 1939 (ثالثة مكيفة) على خط «أسوان / القاهرة» يومياً، ليقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15.

من ليلة 25/26 مارس الجاري وحتى ليلة 10 / 11 إبريل 2025: تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) على خط «القاهرة / أسوان» يومياً، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30.

من 26 مارس الجاري وحتى 11 إبريل 2025: تشغيل قطار 1941 (ثالثة مكيفة) على خط «أسوان / القاهرة» يومياً، ليقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25.

يوم 27 مارس فقط: تشغيل قطار 1936 (VIP) على خط «الإسكندرية / أسوان» ليقوم من محطة الاسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان الساعة 06:20، كما يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 27 مارس الجاري فقط بين «القاهرة / الاسكندرية»، ليقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35.

يوم 3 إبريل 2025 فقط: تشغيل قطار 1937 (VIP) «أسوان / الاسكندرية» ليقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50، كما يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 إبريل 2025 فقط بين «الإسكندرية / القاهرة»، ليقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25.

مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2025.. تم تجهيز القطارات بتقنيات حديثة لتوفير راحة أكبر للمسافرين، كما تم تحديث عربات القطارات لتكون أكثر راحة وأمانًا ،وتشمل هذه الخدمات توفُر القطارات المكيفة التي توفر بيئة مريحة وباردة خاصة في فصل الصيف.

التأكيد على الحجز المبكر

نظرًا للزيادة المتوقعة في عدد الركاب، يُنصح المسافرون بحجز تذاكرهم مسبقًا، كما تتيح العديد من خدمات سكك حديد مصر الحجز عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي أو مكاتب الحجز المنتشرة في المحطات.

إجراءات السلامة والوقاية

مع قدوم فترة العطلات، تضمن هيئة السكك الحديدية أيضًا تنفيذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين. يشمل ذلك تعقيم القطارات والمحطات بشكل دوري، كما سيتم اتباع الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الأمراض، مثل الالتزام بارتداء الكمامات وتوزيع المعقمات في الأماكن العامة داخل المحطات وأثناء الرحلات، وهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة سفر آمنة خلال فترة العيد.

وتُعد هذه الإجراءات خطوة هامة لضمان راحة المسافرين خلال إجازة عيد الفطر 2025، وتوفير كافة التسهيلات لهم للاستمتاع برحلاتهم بسلام وأمان.

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