استعلام بوابة الوظائف الحكومة 2025.. موعد امتحان وظائف البريد 2025

استعلام بوابة الوظائف الحكومية.. أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ،أمس الاثنين، الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحانات الإلكترونية لمسابقتين منفصلتين عبر بوابة الوظائف الحكومية، تشمل ، ويعرض الموجز في هذا التقرير كيفية استعلام بوابة الوظائف الحكومة 2025.

استعلام بوابة الوظائف الحكومة 2025

وتتمثل الوظائف التى يمكن الاستعلام عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية في مسابقة تعيين 22 ألف معلم مساعد رياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ومسابقة وظائف الهيئة القومية للبريد في عدة محافظات.

كيفية الاستعلام عن الامتحانات

كيفية الاستعلام عن القبول المبدئي والامتحانات : يمكن للمتقدمين الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــا و الاستعلام عن نتائج القبول وموعد الامتحانات الإلكترونية الخاصة بكل مسابقة.

تفاصيل وظائف الهيئة القومية للبريد

تتاح الآن إمكانية الاستعلام عن موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقة الهيئة القومية للبريد في محافظات دمياط، السويس، شمال سيناء، بورسعيد، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن باقي المحافظات.

بوابة الوظائف الحكومية

الوظائف المتاحة بالبريد المصري:

أخصائي بريد.

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.غ

تأتي هذه المسابقة ضمن خطة الدولة لسد العجز في الكوادر التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم مساعد على مراحل.

موعد التقديم بالمسابقات التعليمية

موعد التقديم: من 29 يناير إلى 12 فبراير 2025 بالإدارات التعليمية المستهدفة: وفقًا للمحافظات المحددة في الإعلان الرسمي.

آلية الاختيار: وفقًا لمعايير شفافة لضمان الكفاءة والعدالة بين المتقدمين.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان رسمي، أن التعيينات لم تتوقف يومًا في الجهاز الإداري للدولة، ولكن ما حدث هو حوكمة منظومة التعيين والتوظيف، وأصبح التوظيف بناء على حاجة فعلية للجهات الحكومية، حيث يقوم الجهاز بعمل تخطيط للموارد البشرية في الجهة طالبة التعيين، ويقوم بدراسة العجز والفائض بناء على حجم العمل المنوط بالجهة، وعقب انتهاء الدراسة ووجود عجز بالفعل، يقوم الجهاز بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد بالإعلان عن المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية وهي الآلية الوحيدة المعنية بنشر إعلانات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة.

ثم يقوم بإعمال شئونه نحو امتحان المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، من حيث خضوعهم للامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وإجراء امتحانات شفوية في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

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