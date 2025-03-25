بوابة الوظائف الحكومية.. رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة معلم مساعد وهو القبول المبدئي لمسابقة تعيين 22 ألف معلم مساعد لمادة الرياضيات عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن نتيجة مسابقة معلم مساعد ويمكن الحصول عليها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

نتيجة مسابقة معلم مساعد

رابط بوابة الوظائف الحكومية

يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتيجة مسابقة معلم مساعد عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط الرسمي من هنا.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد

يمكن للمعلمين المتقدمين الحصول على نتيجة مسابقة معلم مساعد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط النتيجة على بوابة الوظائف الحكومية المذكور بالأعلى. الضغط على أيقونة "الاستعلام". إدخال الرقم القومي بشكل صحيح. إدخال رقم التقديم. الضغط على زر "استعلام".

نتيجة مسابقة معلم مساعد

شروط مسابقة معلم مساعد

تأتي مسابقة معلم مساعد ضمن خطة تعيين 150 ألف معلم مساعد وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم فتح باب التقديم خلال الفترة من 29 يناير 2025 حتى 12 فبراير 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية والشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو تم فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي خلال آخر 4 سنوات.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ الإعلان.

الحصول على مؤهل تربوي عالٍ، أو مؤهل غير تربوي مع دبلوم تربوي.

ألا يقل التقدير العام عن "مقبول" فأعلى.

اجتياز الاختبارات والتدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم.

التقديم يكون وفقًا لمحل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي وفي الإدارات التعليمية المعلن عنها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة معلم مساعد

على المتقدمين تجهيز المستندات التالية ورفعها عبر بوابة الوظائف الحكومية للتقديم في مسابقة معلم مساعد 2025:

صورة شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية وجهان.

المؤهل الدراسي الأساسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور أو شهادة الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

الدبلوم التربوي لغير خريجي كليات التربية.

إيصال إيداع بنكي بقيمة 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

طريقة رفع الأوراق المطلوبة

رفع المستندات بصيغة JPG وألا يتجاوز حجم كل ملف 1 ميجا بايت.

رفض الطلبات التي تحتوي على مستندات غير أصلية أو معدلة.

مراجعة دقة البيانات المدخلة، حيث يؤدي أي خطأ في الاسم أو الرقم القومي إلى رفض الطلب.

التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر بوابة الوظائف الحكومية، ولن يُقبل أي طلب ورقي أو من خلال جهات أخرى.

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