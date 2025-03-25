حقيقة زيادة معاشات شهر ابريل 2025 .. وموعد واماكن الصرف

يبحث الكثير حقيقة زيادة معاشات شهر ابريل 2025 عن موعد صرف معاشات أبريل 2025، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري، بدلًا من الموعد المعتاد في 1 أبريل، ويعرض الموجز حقيقة زيادة معاشات شهر ابريل 2025.

حقيقة زيادة معاشات شهر ابريل 2025

موعد زيادة المعاشات : من المقرر أن يتم زيادة المعاشات رسميا بعد قرار الحكومة ضمن الحزم الاجتماعية الأخيرة، حيث تكون الزيادة 15% بدءا من معاش يوليو المقبل والمستحق يوم 1 يوليو 2025.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان رسمي عن تقديم موعد صرف معاشات أبريل 2025 ليبدأ يوم الثلاثاء 25 مارس، بدلًا من الموعد المقرر سابقًا، على أن يستمر الصرف خلال أيام 25 و26 و27 مارس، لضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية قبل حلول العطلات الرسمية.

حقيقة زيادة معاشات شهر ابريل 2025

أماكن صرف معاشات أبريل 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر أبريل 2025، تيسيرًا على المستفيدين وتوفيرًا لخيارات متعددة تناسب الجميع، حيث يمكن صرف المعاشات من خلال:

فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

طريقة الاستعلام عن المعاشات

لتمكين أصحاب المعاشات والمستفيدين من معرفة تفاصيل مستحقاتهم بسهولة، يمكنهم الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار أيقونة "صاحب معاش"، ثم الضغط على "الخدمات التأمينية".

النقر على خيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على "استعلام".

ستظهر كافة البيانات الخاصة بالمعاش المستحق للمستعلم.

الاستعدادات لصرف المعاشات أبريل

الاستعدادات لصرف المعاشات قبل العيد

حرصًا على تسهيل عمليات الصرف، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على جاهزية جميع المنافذ، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص فرق دعم لمتابعة عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات المستفيدين، خاصة مع ارتفاع معدلات السحب قبل الأعياد والمناسبات.

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