مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الفطر 2025..بيان هام من سكك حديد مصر

يهتم عدد كبير من المصريين بالبحث عن مواعيد القطارات وذلك قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر القطارات وسيلة آمنة وسريعة وأرخص للتنقل بين المحافظات ويستخدمها المصريين للتنقل والسفر لزيارة الأقارب.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي المواعيد الجديدة لـ القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد، قبل إجازة عيد الفطر المبارك وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

المواعيد الجددية لـ القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس بما يتناسب مع جمهور الركاب كالآتى:

القطارات

• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 08:00 يصل محطة بئر العبد الساعة 10:10 كالجدول المرفق .

• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 07:25 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 09:35 كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 16:40 كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 16:05 كالجدول المرفق.

سكك حديد مصر تؤكد علي أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب كما أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء.

الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر المبارك

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إجازة عيد الفطر المبارك لجميع القطاعات، وستبدأ الإجازة من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، مع إمكانية تمديد الإجازة ليوم آخر إذا ثبت أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام شهر شوال.

تفاصيل إجازة القطاع الخاص

منا تقرر منح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعة أيام، تشمل السبت والأحد 29 و30 مارس 2025، بالإضافة إلى أيام الاثنين والثلاثاء 31 مارس و1 أبريل 2025، وهذا القرار جاء في إطار حرص الحكومة على تنظيم العطلات الرسمية بشكل موحد لكافة القطاعات لتحقيق العدالة بين الموظفين في جميع أنحاء البلاد.

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