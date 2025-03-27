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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 27 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية" والعكس

مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم.. تواصل هيئة السكة الحديد توفير خدمات القطارات بين القاهرة والإسكندرية، والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من المسافرين في ظل الراحة التي تقدمها القطارات المكيفة والروسية.

 وفيما يلي يقدم لكم موقع "الموجزمواعيد القطارات اليوم المقررة من القاهرة إلى الإسكندرية بيوم الخميس 27 مارس 2025.

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مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية:

  1. قطار رقم 119 (تهوية): الساعة 5:00 صباحًا
  2. قطار رقم 903 (مكيف): الساعة 6:00 صباحًا
  3. قطار رقم 7 (تهوية): الساعة 6:20 صباحًا
  4. قطار رقم 1205 (تحيا مصر): الساعة 6:45 صباحًا
  5. قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:00 صباحًا
  6. قطار رقم 2025 (تالجو): الساعة 8:00 صباحًا
  7. قطار رقم 905 (VIP): الساعة 9:00 صباحًا
  8. قطار رقم 901 (مكيف): الساعة 8:10 صباحًا
  9. قطار رقم 911 (مكيف): الساعة 10:00 صباحًا
  10. قطار رقم 1211 (تحيا مصر مباشر): الساعة 10:10 صباحًا
  11. قطار رقم 913 (مكيف): الساعة 12:00 ظهرًا
  12. قطار رقم 917 (VIP مباشر): الساعة 3:00 عصرًا
  13. قطار رقم 919 (مكيف): الساعة 2:25 عصرًا
  14. قطار رقم 915 (مكيف): الساعة 3:10 عصرًا
  15. قطار رقم 21 (تهوية): الساعة 3:25 عصرًا
  16. قطار رقم 921 (مكيف): الساعة 6:00 مساءً
  17. قطار رقم 925 (مكيف): الساعة 6:15 مساءً
  18. قطار رقم 923 (مكيف): الساعة 4:00 مساءً
  19. قطار رقم 931 (مكيف): الساعة 8:15 مساءً
  20. قطار رقم 31 (مكيف): الساعة 8:30 مساءً
  21. قطار رقم 1203 (تهوية): الساعة 1:25 ظهرًا
  22. قطار رقم 2023 (تالجو): الساعة 2:00 ظهرًا
  23. قطار رقم 23 (تهوية): الساعة 4:30 عصرًا
  24. قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): الساعة 5:00 مساءً
  25. قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:10 مساءً
  26. قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:15 مساءً
  27. قطار رقم 934 (مكيف - الإسكندرية/الأقصر): الساعة 10:15 مساءً
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة

  1. قطار رقم 8 (روسي - تهوية): الساعة 5:10 صباحًا
  2. قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): الساعة 10:00 صباحًا
  3. قطار رقم 902 (مكيف): الساعة 6:00 صباحًا
  4. قطار رقم 906 (مكيف مباشر): الساعة 7:00 صباحًا
  5. قطار رقم 900 (مكيف): الساعة 8:15 صباحًا
  6. قطار رقم 912 (مكيف): الساعة 11:30 صباحًا
  7. قطار رقم 914 (مكيف): الساعة 1:00 ظهرًا
  8. قطار رقم 916 (مكيف مباشر): الساعة 2:00 ظهرًا
  9. قطار رقم 922 (مكيف): الساعة 3:30 عصرًا
  10. قطار رقم 928 (مكيف): الساعة 7:00 مساءً
  11. قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:30 مساءً
  12. قطار رقم 568 (سياحي): الساعة 6:10 مساءً
  13. قطار رقم 118 (تهوية): الساعة 5:10 مساءً
  14. قطار رقم 32 (تهوية): الساعة 6:10 مساءً
  15. قطار رقم 930 (مكيف): الساعة 8:10 مساءً
  16. قطار رقم 920 (مكيف - الإسكندرية/طنطا): الساعة 10:00 مساءً
  17. قطار رقم 18 (روسي - تهوية): الساعة 1:10 ظهرًا
  18. قطار رقم 28 (روسي): الساعة 8:20 مساءً

تستوجب القطارات المميزة والحجز المسبق عبر هيئة السكة الحديد.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات 

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

 يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

 

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