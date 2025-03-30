يوسف زيدان يثير الجدل بتصريحاته حول موعد شهر رمضان المبارك..ودار الإفتاء ترد

يوسف زيدان.. لقد أثار الكاتب والمفكر يوسف زيدان، جدلًا كبيراً عقب تصريحاته الأخيرة التي شكك فيها في توقيت شهر رمضان المبارك، مشدداً على أن رمضان الحقيقي يكون في نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، وليس في هذا الوقت من العام.

إثارة الجدل من يوسف زيدان بشأن استطلاع الهلال

حيث جاءت تصريحات يوسف زيدان أيضاً عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، حيث قال: “بالعقل والمنطق ده مش رمضان.. رمضان آخر هلال في شهر سبتمبر وهو شهر أكتوبر.. وهذا ليس موعد شهر رمضان، ويتحمل الذنب من قال إن هذا موعده”، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

كما انتقد أيضاً يوسف زيدان حالة الجدل التي نشبت بين الدول العربية والإسلامية حول موعد عيد الفطر المبارك، معتبرًا أن رؤية الهلال هي “فرض كفاية”.

ولم تقتصر تعليقاته فقط على ذلك، بل وجه انتقادًا إلى مفتي الديار المصرية وذلك بسبب وجود مجسم لخريطة فلسطين على مكتبه خلال إعلان رؤية الهلال، وقائلًا: “المفتي حاطط خريطة فلسطين مجسمة قدامه.. آه القلب بقى ينتفض، المجسم ده مش حقيقي، وقت ما أنت بتتكلم نتنياهو بيزيح في الناس”.

وأثناء ردها على الجدل المثار، قد أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا شددت فيه أنها تعتمد على “منهجية واضحة” تستند إلى النصوص الشرعية والحسابات الفلكية القطعية، لافتة إلى أن هذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، لكنها تساهم في نفي إمكانية رؤيته إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، مما يجعلها هذا “معيارًا لضبط الرؤية الشرعية”.

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنها تابعت الجدل الدائر حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك، مشددة على أن الموقف الشرعي واضح ولا مجال فيه للجدل، وخاصة مع التقدم العلمي الذي يسمح بدقة الحسابات الفلكية.

آلية تحري الهلال ودور الحسابات الفلكية

تعتمد المملكة العربية السعودية نهجًا يجمع بين الرؤية البصرية الشرعية والتقنيات الفلكية الحديثة وخاصة في تحديد بداية الأشهر الهجرية.

ويتركز الرصد أيضاً في مواقع معروفة مثل مرصدي تمير وسدير، إذ يستخدم الفلكيون والمتخصصون التلسكوبات والأجهزة المتطورة من أجل متابعة ظهور الهلال، ولكن يستند بعض المترائين إلى الرؤية المجردة، وهو تقليد متوارث عبر كافة الأجيال.

حيث تحدد الحسابات الفلكية موعد الاقتران الفلكي للهلال بدقة كبيرة، حيث تصدر الهيئات الفلكية توقعاتها بشأن إمكانية رؤيته وذلك استنادًا إلى عوامل مثل موقع القمر بالنسبة للشمس، وارتفاعه عن الأفق، وزاوية ميلانه.

وبالرغم من هذه الدقة، يظل القرار النهائي بيد المحكمة العليا، التي تعتمد شهادة الشهود الذين يزعمون رؤية الهلال بالعين المجردة.

إثارة الجدل حول استطلاع هلال شهر رمضان المبارك

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