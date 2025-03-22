موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك، أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، وينقضي عنا شهر رمضان الكريم، ويسأل الكثير من الناس عن موقع استطلاع هلال شهر شوال.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك، ويوضح الموجز في السطور التالية موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لما ذكرته الحسابات الفلكية فإنه يتوقع أن يتم استطلاع هلال شهر شوال 1446هجريًا يوم السبت 29 مارس 2025.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

ذكرت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك متوقع أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025، وتختص دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد استطلاع الأهلة، والإعلان عن بداية الأشهر الهجرية ونهايتها.

موعد صلاة العيد في المحافظات فلكيًا

- صلاة العيد في القاهرة 6:13 دقيقة صباحًا.

- صلاة العيد في الإسكندرية 6:18 صباحًا

- صلاة العيد في الجيزة 6:14 دقيقة صباحًا

- صلاة العيد في أسوان 6:08

- صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:09

- صلاة العيد في أسيوط 6:14

- صلاة العيد في الأقصر: 6:09

- صلاة العيد في البحر الأحمر - القصير 6:02

- صلاة العيد في البحيرة دمنهور: 6:16

- صلاة العيد في بني سويف: 6:14

- صلاة العيد في بورسعيد: 6:08

- صلاة العيد في جنوب سيناء - مدينة أبو زنيمة: 6:06

- صلاة العيد في محافظة الدقهلية - المنصورة: 6:12

- صلاة العيد في محافظة دمياط: 6:10

- صلاة العيد في محافظة سوهاج 6:12

- صلاة العيد في محافظة السويس: 6:08

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