تعذر رؤية هلال شوال 1446.. عيد الفطر يوم الاثنين وفقًا للحسابات الفلكية

تعذر رؤية هلال شوال مستحيلة يوم السبت.. أعلن مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال يوم السبت 29 رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 مستحيلة في شرق العالم، وغير ممكنة في باقي الدول العربية والإسلامية باستخدام جميع وسائل الرصد، بما في ذلك التلسكوب وتقنيات التصوير الفلكي ونتيجة لذلك، فإن تحديد أول أيام عيد الفطر يعتمد على الدول التي تتبع الرؤية الشرعية، ما قد يؤدي إلى اختلاف موعد العيد بين يومي الأحد والاثنين، في الدول المختلفة، ويرصد الموجز تفاصيل تصريحات المعهد الفلكي ودار الإفتاء.

المعهد الفلكي يحدد غرة شوال فلكيًا

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شوال وُلد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت، لكنه يبقى في السماء لفترة قصيرة لا تتجاوز 11 دقيقة في القاهرة، وبين 1 و12 دقيقة في باقي محافظات مصر أما في الدول العربية والإسلامية، فيتراوح بقاؤه في السماء بين دقيقة و19 دقيقة بعد الغروب، وبناءً على هذه الحسابات الفلكية، فإن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر فلكيًا هو يوم الأحد 30 مارس 2025.

شهر شوال

دار الإفتاء تستطلع الهلال مساء السبت

تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر شوال بعد مغرب السبت 29 رمضان، وستعلن النتيجة رسميًا بناءً على الرؤية الشرعية إذا ثبتت رؤية الهلال، فسيكون الأحد 30 مارس أول أيام العيد، أما إذا تعذرت رؤيته، فسيُعلن يوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر، وتعتمد مصر وبعض الدول الإسلامية على الرؤية البصرية الشرعية، مما يجعل قرارها النهائي مرهونًا بعملية الاستطلاع.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من يوم السبت 29 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وإذا تأكد أن العيد يوم الاثنين، فستُمدَّد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل. وبالمثل، قررت وزارة العمل منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من 29 مارس وحتى 1 أبريل، مع إمكانية التمديد في حالة ثبوت عيد الفطر يوم 31 مارس.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بشأن إجازة الطلاب خلال العيد، حيث أكدت أن الامتحانات لن تتأثر، وسيتم إعادة جدولة أي مواعيد تتعارض مع فترة العيد.

بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن الأحد 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر، فإن القرار النهائي يعود إلى نتائج استطلاع دار الإفتاء المصرية، إذا تعذرت رؤية الهلال مساء السبت، فسيكون الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك رسميًا وهذا قد يؤثر على مدة الإجازة الممنوحة للموظفين والطلاب في مصر والدول العربية.

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