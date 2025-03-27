أسعار عمرة شهر شوال 2025 .. حسب مستوى الخدمة ثلاثى

تستعد شركات السياحة المعتمدة من وزارة السياحة والآثار لاستقبال المعتمرين “عمرة شهر شوال ”2025 بعد انتهاء شهر رمضان، حيث أعلنت بعض الشركات خلال الفترة الماضية عن تفاصيل و أسعار برامج عمرة شهر شوال 2025.

ويشهد موسم عمرة شهر شوال، إقبالا متزايدًا من المواطنين الراغبين في أداء المناسك، خاصة بعد انتهاء زحام شهر رمضان، ويعرض الموجز أسعار عمرة شهر شوال 2025.

أسعار عمرة شهر شوال 2025

أعلنت شركات السياحة عن أسعار عمرة شهر شوال 2025 وفقًا لنوعية البرامج المتاحة وعدد الأفراد في الغرفة، بالنسبة للبرنامج الثنائي، فقد تم تحديد سعره بـ 55,000 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة، أما البرنامج الثلاثي، الذي يضم ثلاثة أفراد في الغرفة، فقد بلغ سعره 49,000 جنيه، بينما البرنامج الرباعي والخماسي، وهو الأكثر اقتصادية، فيصل سعره إلى 45,000 جنيه للفرد، وتختلف أسعار عمرة شهر شوال 2025 حسب مستوى الخدمة التي تقدمها الشركات، من حيث الفنادق، والمواصلات الداخلية، والخدمات المقدمة للحجاج خلال فترة الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسعار عمرة شهر شوال 2025

أسعار عمرة شهر شوال

حرصت الشركات على توفير أسعار عمرة شهر شوال 2025 بما يتناسب مع احتياجات المسافرين، مع تقديم خدمات متنوعة تلبي متطلباتهم ، وأوضحت الشركات عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك، أن البرنامج الفرد في الغرفة الرباعي لـعمرة شهر رمضان يبدأ من 60500 ألف جنيه، أما سعر الفرد في الغرفة الرباعي لـعمرة شوال بـ 45000 ألف جنيه، أي فرق يصل إلى 15500 ألف جنيه في برامج العمرة المختلفة.

أسعار عمرة شوال

أسعار تأشيرات عمرة شوال

موعد إصدار تأشيرات عمرة شوال

وفي ذات السياق سبق، قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة الدينية المشاركة في موسم العمرة لهذا العام بدأت في إصدار تأشيرات عمرة شهر شوال 2025 وتستمر حتى ختام شهر رمضان.

فضل أداء عمرة شهر شوال 2025

فضل أداء عمرة شهر شوال 2025

تُعد عمرة شهر شوال 2025 من الفرص العظيمة لمن لم يتمكنوا من أداء العمرة خلال شهر رمضان، حيث تأتي بعد موسم مزدحم، مما يتيح للمعتمرين أداء المناسك في أجواء أكثر هدوءًا وسهولة.

كما أن أداء العمرة في هذا التوقيت له فضل عظيم، إذ يقع في الأشهر الحرم، وهي من الأوقات التي يستحب فيها الطاعة والعبادة.

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