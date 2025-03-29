بيان هام من دار الإفتاء بشأن تحديد موعد عيد الفطر 2025 وبداية شهر شوال

أصدرت دار الإفتاء بيانا رسميا بشأن استطلاع هلال شهر شوال 1446 هـ، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ترجيحات بتعذر إمكانية رؤية الهلال اليوم، بسبب كسوف الشمس.

ويترقب المسلمون في مصر والعالم إعلان دار الإفتاء المصرية بشأن رؤية هلال شهر شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط تكهنات بوجود صعوبة في رؤية الهلال نتيجة كسوف الشمس اليوم، بالتزامن مع تأكيدات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن غدًا الأحد، 30 مارس، هو أول أيام العيد وفقًا للحسابات الفلكية، ويستعرض الموجز التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .

موعد عيد الفطر المبارك 2025

وفي بيان رسمي، أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن أنها ستعلن الرؤية الشرعية للهلال عقب صلاة المغرب في بث مباشر، لتحدد بشكل رسمي موعد عيد الفطر المبارك وفقًا للشريعة الإسلامية.

موعد استطلاع هلال عيد الفطر

من جهته، صرّح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر شوال 1446 هـ ستكون يوم الأحد، موضحًا أن الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، بينما تتراوح المدة في باقي المحافظات بين 9 إلى 12 دقيقة.

وشدد "رابح" على أن نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية الحديثة أصبحت "صفرًا"، بفضل التطور التكنولوجي الذي جعل تحديد بداية الشهور الهجرية أكثر دقة من أي وقت مضى. ومع ذلك، أكد أن الحسابات الفلكية لا يُعتد بها رسميًا إلا بعد إعلان دار الإفتاء المصرية للرؤية الشرعية، وفقًا للأحكام الدينية والفقهية.

عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط، وسينتهي مساء السبت 29 مارس. وفي حال ثبتت رؤية الهلال، فسيكون الأحد 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر. أما إذا تعذرت رؤيته، فسيُكمل شهر رمضان 30 يومًا، ليصبح العيد يوم الإثنين 31 مارس.

يظل الإعلان الرسمي في يد دار الإفتاء، التي ستصدر بيانها النهائي بعد استطلاع الهلال مساء اليوم، لتؤكد إما توافق الحسابات الفلكية أو وجود استثناء يتطلب إكمال الشهر.

موعد رؤية هلال شهر شوال

ومع قرب موعد الإعلان الرسمي، يعيش المواطنون حالة من الترقب للاستعداد لاستقبال العيد، ويظل الالتزام بقرارات دار الإفتاء هو الفيصل في تحديد موعد الاحتفال الرسمي بعيد الفطر في مصر.

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