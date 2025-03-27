متى تُقام صلاة عيد الفطر؟.. المواعيد الرسمية في جميع محافظات مصر

صلاة عيد الفطر.. يُعد عيد الفطر المبارك مناسبة دينية عظيمة يحتفل بها المسلمون حول العالم بعد انتهاء شهر رمضان، ويبدأ هذا اليوم المبارك بأداء صلاة العيد، التي تحمل في طياتها الفرحة والبهجة والتقرب إلى الله عز وجل، ومع اقتراب حلول العيد، يزداد البحث عن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة العيد، وكذلك مواعيدها الرسمية في مختلف المحافظات المصرية.

وفي هذا التقرير، يقدم لك الموجز دليلًا شاملًا حول كيفية أداء صلاة العيد ومواعيدها لعام 2025.

صلاة عيد الفطر

كيفية أداء صلاة عيد الفطر 2025



تُصلى صلاة العيد ركعتين، ولكنها تتميز عن الصلوات العادية بوجود تكبيرات زائدة في كل ركعة، ما يضفي عليها طابعًا احتفاليًا وروحانيًا خاصًا.

الركعة الأولى:

يبدأ المصلّي بتكبيرة الإحرام كباقي الصلوات.

ثم يُكبر سبع تكبيرات متتالية قبل البدء في قراءة الفاتحة.

بعد ذلك، يقرأ الفاتحة، ثم ما تيسر من القرآن الكريم، ويُستحب قراءة سورة الأعلى أو ق.

يكمل الركعة كالمعتاد، ثم يركع ويسجد.

الركعة الثانية:

بعد القيام من السجود، يكبّر المصلي خمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة.

يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ويُستحب قراءة سورة الغاشية أو القمر.

يُكمل الركعة بالتشهد ثم يُسلم.

حكم الخطبة بعد صلاة العيد



إذا كانت الصلاة تُؤدى في المسجد أو في الساحات جماعة خلف الإمام، فإن الإمام يُلقي خطبة العيد بعد الصلاة، ولكنها غير إلزامية، فمن شاء استمع إليها، ومن شاء انصرف.

أما إذا أُديت الصلاة منفردًا في المنزل، فلا تُشرع الخطبة بعدها.

صيغة التكبير في عيد الفطر وتوقيت البدء



يُعد التكبير من السنن المؤكدة في عيد الفطر، وهو من الشعائر التي تضفي أجواءً روحانيةً خاصةً على العيد.

متى يبدأ التكبير؟

يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان حتى موعد صلاة العيد صباحًا.

يمكن التكبير بشكل فردي أو جماعي في المنازل والمساجد والأسواق.

صيغة التكبير المأثورة



"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد..." وتوجد عدة صيغ أخرى صحيحة يمكن ترديدها.

صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى: هل هناك فرق؟



لا يوجد فرق في كيفية أداء صلاة عيد الفطر عن صلاة عيد الأضحى، فكلاهما تُصلى بنفس الطريقة، والاختلاف فقط يكون في المناسبة، حيث يُرتبط عيد الأضحى بشعائر الحج ونحر الأضاحي، بينما يُرتبط عيد الفطر بنهاية الصيام.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظات مصر



تختلف مواعيد صلاة العيد من مدينة لأخرى، حيث تُقام بعد 15-20 دقيقة من شروق الشمس. وفيما يلي المواعيد الرسمية لأداء الصلاة في بعض المدن المصرية الكبرى:

محافظة القاهرة: 6:13 صباحًا

محافظة الجيزة: 6:12 صباحًا

محافظة الإسكندرية: 6:16 صباحًا

محافظة بورسعيد: 6:07 صباحًا

محافظة السويس: 6:07 صباحًا

محافظة الإسماعيلية: 6:07 صباحًا

محافظة الزقازيق: 6:10 صباحًا

محافظة المنصورة: 6:11 صباحًا

محافظة دمنهور: 6:14 صباحًا

محافظة شرم الشيخ: 6:00 صباحًا

محافظة طنطا: 6:12 صباحًا

محافظة العريش: 6:01 صباحًا

محافظة الطور: 6:03 صباحًا

محافظة طابا: 5:57 صباحًا

محافظة سانت كاترين: 6:01 صباحًا

محافظة شبين الكوم: 6:13 صباحًا

محافظة كفر الشيخ: 6:13 صباحًا

محافظة الفيوم: 6:14 صباحًا

محافظة بني سويف: 6:13 صباحًا

محافظة المنيا: 6:14 صباحًا

محافظة أسيوط: 6:13 صباحًا

محافظة سوهاج: 6:11 صباحًا

محافظة قنا: 6:07 صباحًا

محافظة أسوان: 6:07 صباحًا

محافظة مرسى مطروح: 6:27 صباحًا

محافظة الغردقة: 6:03 صباحًا

محافظة الخارجة: 6:17 صباحًا

محافظة دمياط: 6:09 صباحًا

محافظة السلوم: 6:35 صباحًا

محافظة نويبع: 5:59 صباحًا

محافظة حلايب: 5:53 صباحًا

محافظة شلاتين: 5:50 صباحًا

صلاة عيد الفطر

نصائح للاستعداد لصلاة عيد الفطر



الاغتسال والتطيب: يُستحب للمسلم الاغتسال قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر وارتداء أجمل الملابس.

تناول التمر: يُسنّ تناول عدد فردي من التمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد، تطبيقًا لسنة النبي ﷺ.

السير إلى المصلى: يُفضل الذهاب إلى المصلى ماشيًا إن أمكن، والعودة من طريق مختلف، اقتداءً بسنة الرسول ﷺ.

الإكثار من التكبير: من المستحب التكبير طوال الطريق إلى المسجد أو المصلى.

الابتسامة والتواصل الإيجابي: العيد فرصة لنشر الفرح والتواصل مع الأهل والجيران والأصدقاء.



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