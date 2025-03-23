هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الأزهر ودار الإفتاء يوضحان

إخراج زكاة الفطر نقدًا.. مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تتجدد التساؤلات حول كيفية إخراج زكاة الفطر، التي تُعد من أهم العبادات التي يحرص المسلمون على أدائها في نهاية شهر رمضان، وتعتبر زكاة الفطر فريضة تهدف إلى تطهير الصوم من النقص وتوفير الطعام للفقراء والمحتاجين.

وبينما كان الأصل في زكاة الفطر إخراجها من الطعام، ظهر في السنوات الأخيرة جدل حول إمكانية إخراجها نقدًا، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وظروف الحياة المعاصرة، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، وتوجهات العلماء، وكذلك تأثير هذا التوجه في المجتمعات الحديثة.

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حول حكم إخراج زكاة الفطر مالًا بدلاً من الحبوب. حيث استفسر السائل عن جواز إخراج الزكاة نقدًا بناءً على ما يُقال في بعض البرامج الدينية، مع الاعتراض على ذلك من بعض الأشخاص الذين يؤكدون ضرورة إخراجها حبوبًا كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، وقد طلب السائل توضيح حكم الشرع في هذا الأمر.

أجابت دار الإفتاء المصرية بأن إخراج زكاة الفطر مالًا جائز شرعًا، ولا حرج في ذلك، وأنه من باب التيسير على الناس في بعض الظروف، وقد أشاروا إلى أن هذا الرأي يتفق مع ما قاله بعض الفقهاء من الحنفية وجماعة من العلماء من السلف الصالح مثل الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وتؤكد دار الإفتاء أن المقصد من زكاة الفطر هو تطهير الصوم وتوفير الطعام للفقراء، وبالتالي فإن إخراج المال يحقق هذا الهدف.

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا؟

بخصوص حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأصل في زكاة الفطر أن تُخرج طعامًا من غالب قوت البلد. ومع ذلك، يجوز إخراج قيمتها نقدًا، مع مراعاة مصلحة الفقير في هذا الشأن، وأشار المركز إلى أن الأصل في إخراج زكاة الفطر أن يكون في البلد الذي يقيم فيه المسلم، حيث إن الزكاة تتعلق بالأبدان، ولكن يمكن نقلها إلى بلد آخر مثل بلده الأصلي إذا كان مغتربًا ولوجود مصلحة معتبرة.

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

كما أوضح الأزهر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، سواء كان ذكرًا أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، غنيًّا أو فقيرًا، بشرط أن يكون لديه ما يكفيه وقوت أولاده من حاجاته الأساسية في يوم العيد وليلته، ولا تجب الزكاة عن الشخص الذي توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس ذلك اليوم، رغم أنه يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

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