دعاء العشر الأواخر من رمضان 1446.. اللهم ارزقنا فضلها واغفر لنا ذنوبنا

دعاء العشر الأواخر من رمضان 1446.. مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء، طمعًا في رضا الله ورحمته، خاصة مع اقتراب ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ويجتهد الصائمون في هذه الأيام المباركة بالعبادة والتضرع، راجين القبول والعتق من النار، وفيما يلي دعاء مستحب في هذه الليالي العظيمة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء العشر الأواخر من رمضان 1446.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 1446

دعاء العشر الأواخر من رمضان 1446

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفُ عني، واغفر لي ذنوبي كلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، أولها وآخرها.

اللهم اجعلني من المقبولين في هذه الليالي المباركة، ووفقني لقيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا.

اللهم قربني إليك قربًا يرضيك، واملأ قلبي بخشوع المخلصين، وصفاء الطائعين، ونور السالكين.

اللهم فرّج همي، ويسّر أمري، وابسط لي من رحمتك ما يغنيني، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب اقترفته، وأتوب إليك توبة نصوحًا تمحو بها زلاتي.

اللهم طهّر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فأنت تعلم السر وما يخفى.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 1446

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا، وأغنني بفضلك عمن سواك. أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، وأستجير بك من أن أقول زورًا أو أقترف فجورًا أو أكون من المغرورين.

يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الأعظم أن تقضي حاجتي، وتفرّج كربتي، وتيسر لي أمري، وتفتح لي أبواب الخير حيثما كنت.

اللهم احفظ أهلي وأحبتي، وبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم، واهدهم إلى ما تحب وترضى، واجعلنا جميعًا من عبادك الصالحين، وأكرمنا بلقاء في الفردوس الأعلى.

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، ووفقنا لما تحب وترضى، واعتق رقابنا من النار، وتبدل سيئاتنا حسنات بكرمك يا أرحم الراحمين.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 1446

إزاي تستغل العشر الأواخر بالدعاء وتكسب الثواب؟

تمثل العشر الأواخر من رمضان فرصة ذهبية للمسلم للابتهال والتقرب إلى الله بالدعاء، فهي أيام تتضاعف فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات، ولاغتنامها على الوجه الأمثل، ينصح بـقيام الليل بخشوع، وإنهاء الصلاة بدعاء طويل يحمل حاجات القلب، كما كان يفعل النبي ﷺ. إضافة إلى ذلك، ينبغي الإكثار من الاستغفار بقول: "أستغفر الله العظيم وأتوب إليه"، طلبًا للعفو والمغفرة.

كما يستحب أن يكون الدعاء نابعًا من القلب، مع استشعار قرب الله وسعة رحمته، والتضرع إليه بكل خضوع، ولا ينبغي إغفال تحري ليلة القدر في الليالي الوترية من الشهر (21، 23، 25، 27، 29)، لما لها من فضل عظيم، فهذه الأيام المباركة لا تتكرر إلا مرة كل عام، ومن رحمة الله أن جعلها فرصة لنيل المغفرة والعتق من النار، لذا فلنغتنمها بالدعاء والإخلاص، سائلين الله القبول والتوفيق.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 1446

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