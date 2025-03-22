موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025.. يترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي موعد أذان المغرب اليوم، السبت 22 رمضان 1446 هـ، الموافق 22 مارس 2025 م، لما يحمله من لحظة روحانية عظيمة تُعلن انتهاء يوم جديد من الصيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

ومع اقتراب موعد الإفطار، يحرص الصائمون على الإكثار من الدعاء، متمنين القبول والمغفرة، واستغلال هذه الأيام المباركة في التقرب إلى الله، وفي السطور التالية، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025 في مختلف المحافظات المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 22 رمضان

تصل مدة الصيام اليوم، السبت 22 رمضان 1446 هـ، الموافق 22 مارس 2025 م، إلى 13 ساعة و58 دقيقة، حيث تبدأ من وقت الإمساك في الساعة 4:09 صباحًا، وتستمر حتى موعد أذان المغرب في الساعة 6:08 مساءًن ويحرص الصائمون في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر على الاجتهاد في العبادة والدعاء، طمعًا في نيل الأجر العظيم واغتنام فضل هذه الليالي المباركة.

دعاء عند سماع الاذان فى 22 رمضان 2025

اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعفُ عني، واغفر لي ذنوبي، واجعلني من عتقاء هذا الشهر الفضيل، ومن الذين تُكتب لهم مغفرتك ورحمتك في الدنيا والآخرة.

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي في عمري وأعمالي، واجعل لي من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا، اللهم اشرح صدري ويسر أمري.

اللهم بلغنا ليلة القدر وأكرمنا بقيامها، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين.

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم

يحين موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:08 مساءً، ليُعلن بذلك انتهاء يوم جديد من الصيام في شهر رمضان المبارك، ومع رفع الأذان، يتوجه الصائمون بالدعاء، سائلين الله القبول والمغفرة، مستغلين بركات هذا الشهر الفضيل، خاصة في العشر الأواخر التي تُعد من أعظم أيام العام، حيث تكثر فيها النفحات الإيمانية وتُرتجى فيها ليلة القدر.

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم

يحين موعد أذان الفجر اليوم في تمام الساعة 4:29 صباحًا، إيذانًا ببدء يوم جديد من الصيام في شهر رمضان المبارك. ومع غروب الشمس، يحل موعد الإفطار عند الساعة 6:08 مساءً، حيث يجتمع الصائمون على موائد الرحمة بعد يوم من الطاعات، يلي ذلك صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:25 مساءً، حيث يحرص المسلمون على إحياء هذه الليالي المباركة، خاصة في العشر الأواخر، طمعًا في الأجر والقبول.

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025

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