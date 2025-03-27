كم قيمة زكاة الفطر للفرد.. تعرف على التفاصيل الكاملة

مع اقتراب عيد الفطر 2025، يزداد البحث عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام، ومن يجب عليه إخراجها، والموعد النهائي لدفعها، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، يرصد موقع الموجز في السطور التالية كل التفاصيل المهمة عن زكاة الفطر لهذا العام.

قيمة زكاة الفطر للفرد

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 2025 كحد أدنى 35 جنيهًا عن كل فرد، مع التأكيد على أن من يستطيع الزيادة فذلك مستحب ويحقق منفعة أكبر للمحتاجين.

وأكدت دار الإفتاء المصرية على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بدءًا من أول يوم في شهر رمضان إلى قبيل صلاة عيد الفطر، وذلك حتى نمنح الفقراء فرصة للاستفادة منها قبل العيد.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

وأكدت دار الإفتاء على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك للتيسير على الفقراء حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه. وهذه الفتوى مستقرة على ذلك .

كما أوضحت دار الإفتاء أن فدية الصيام لمن يعجز عن الصيام بسبب مرض مزمن أو سبب شرعي مستمر، تبلغ 30 جنيهًا عن كل يوم إفطار.

متى يتم إخراج زكاة الفطر؟

ويمكن إخراج زكاة الفطر منذ بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة العيد، فقد ورد عن الصحابي ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أمر بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة.

حكم تأخير زكاة الفطر

يحرم تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد يوم العيد، لأن الهدف الأساسي منها هو سد حاجة الفقراء في هذا اليوم المبارك وإدخال السرور عليهم، التأخير يعد تفريطًا في أداء الواجب في وقته المحدد، وفقًا لما أكدته دار الإفتاء المصرية.

كيف تم احتساب قيمة زكاة الفطر 2025؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن حساب قيمة زكاة الفطر تم بناءً على القمح، كونه من الأصناف المذكورة في السنة النبوية.

سعر إردب القمح هذا العام يبلغ 2000 جنيه، ويحتوي على 150 كيلوغرامًا.

عند تقسيم سعر الإردب على عدد الكيلوغرامات، يكون سعر الكيلو الواحد 13.33 جنيهًا.

وزن زكاة الفطر للفرد هو 2.04

كيلوغرام من القمح، وعند ضربه في سعر الكيلو يكون الناتج 27.19 جنيهًا.

تم تحديد 35 جنيهًا كحد أدنى لتغطية أي فروق في الأسعار، مع التأكيد على أن من يستطيع دفع أكثر فليزد.

لمن تُصرف زكاة الفطر؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أن زكاة الفطر توزع على نفس الفئات الثمانية التي تستحق زكاة المال، والتي وردت في قوله تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 60).

على من تجب زكاة الفطر؟

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، غنيًّا أو فقيرًا، بشرط أن يكون لديه ما يكفيه من حاجاته الأساسية يوم العيد وليلته.

ولا تجب الزكاة على من توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، كما أنها لا تجب على الجنين إذا لم يولد قبل هذا التوقيت.

وأكدت دار الإفتاء أن من تأخر في إخراج زكاة الفطر عليه قضاؤها، لأنها حق مالي واجب لا يسقط بفوات وقته، تمامًا كالدَّين.

من هم مستحقو زكاة الفطر؟



الفقير: وهو الشخص الذي لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية.



العاملون على الزكاة: الجهات التي تتولى جمع وتوزيع الزكاة.

المؤلفة قلوبهم: الذين يُراد تثبيتهم على الإسلام.

في الرقاب: تحرير العبيد، وهو أمر لم يعد مطبقًا بعد إلغاء الرق عالميًا.

الغارمون: الأشخاص العاجزون عن سداد ديونهم.

في سبيل الله: يشمل دعم المجاهدين والأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع.

ابن السبيل: المسافر الذي تقطعت به السبل وليس لديه ما يكفيه للعودة.

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