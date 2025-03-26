كيف احسب زكاة الفطر ٢٠٢٥.. اعرف الطريقة الصح والمبلغ النهائي

كيف احسب زكاة الفطر ٢٠٢٥.. يسأل الكثير من المسلمين عن طريقة حساب زكاة الفطر للعام الجاري 2025، ويستعرض الموجز في التقرير التالي طريقة حساب زكاة الفطر بطريقة مبسطة ويسيرة.

كيفية حساب زكاة الفطر

كيف احسب زكاة الفطر ٢٠٢٥، يتم تحديد حساب زكاة الفطر بناء على عدة أمور وهي على النحو التالي الذي سنذكره:

كيف احسب زكاة الفطر ٢٠٢٥، - وفقًا لما أفتت به دار الإفتاء المصرية فإنه على المسلم أن يُخرج صاعًا من طعام.

وقد بين العلماء ما هو الصاع مشيرين إلى أنه يعادل 2.04 كيلوغرامًا من القمح أو ما يعادله من الأرز أو التمر أو غيره من قوت البلد.

زكاة الفطر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا أم يلزم أن يكون من الحبوب؟

أفتت دار الإفتاء المصرية واهتدت إلى أنه يجوز إخراج قيمة هذا الصاع نقدًا.

كيف يتم تحديد زكاة عيد الفطر؟

قالت دار الإفتاء إلى أنه يتم تحديد قيمة زكاة الفطر النقدية بناءً على سعر القمح، باعتباره غالب قوت أهل مصر، وحددتها دار الإفتاء المصرية عن هذا العام بـ 35 جنيه عن كل فرد وذلك كحد أدنى، وقالت الدار يجوز لمن أراد زيادتها أن يزيد وذلك خيرًا له.

كيف أحسب الزكاة على عدد أفراد أسرتي؟

- يجب على كل مسلم إخراج زكاة الفطر عن كل فرد حتى الأطفال والمواليد.

- إذا كنت ممن يخرجها نقودًا قم بضرب عدد أفراد الأسرة في 35 جنيه والناتج هو قيمة زكاتك.

إذا كان عدد أفراد الأسرة مثلا 5 اشخاص قم بضرب 5 في 35 سيصبح الناتج 175 جنيه وهذه هي قيمة زكاتك وفقًا لدار الإفتاء، ويجوز الزيادة عن ذلك.



جدير بالذكر أنه أوضح المفتي الأسبق الدكتور علي جمعة في فتوى له بأنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان، يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر. ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد، حتى يتسنى للفقراء والمحتاجين الاستفادة منها في يوم العيد.

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