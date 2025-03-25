دعاء قبل السحور اليوم 25 رمضان 2025.. اللهم اجعلني من الذاكرين

دعاء قبل السحور اليوم 25 رمضان 2025، يستحب للمسلم أن يدعو قبل السحور لأنه من المواقيت المباركة والتي يستجاب فيها الدعاء بأمر الله، ويستعرض الموجز في التقرير التالي أدعية مباركة.

دعاء قبل السحور اليوم 25 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 25 رمضان 2025، ومن الأدعية المباركة التي يستحب الدعاء بها إلى الله وخاصة في الأوقات المباركة الآتي:

دعاء قبل السحور اليوم 25 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 25 رمضان 2025، - اللهم إني أسألك في هذا الوقت المبارك أن تغفر لي ذنوبي، وتستر عيوبي، وتتجاوز عن سيئاتي.

- اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، وبارك لي فيما رزقتني.

- اللهم أعني على صيام نهاري وقيام ليلي، وتقبل مني صالح الأعمال.

- اللهم اجعلني من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم.

- اللهم اهدني إلى صراطك المستقيم، وثبتني عليه حتى ألقاك.

- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

أدعية السحور

- اللهم اشفني شفاءً لا يغادر سقمًا، وعافني في بدني وسمعي وبصري.

- اللهم فرج همي، ونفس كربي، واقض ديني، واشف مريضي.

- اللهم اجعلني من الذاكرين لك كثيرًا، والمستغفرين بالأسحار.

اللهم إني أسألك أن تجعل هذا الشهر شهر خير وبركة علي وعلى أهلي وجميع المسلمين.

- اللهم إني أسألك أن تتقبل صيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي.

- اللهم إني أسألك أن تبلغني ليلة القدر، وأن تجعلني ممن فازوا فيها.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يؤتون الزكاة ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يصلون أرحامهم ويحسنون إلى جيرانهم.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يوفون بعهدهم ويؤدون أمانتهم.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يعفون عن الناس ويغفرون لهم.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين ينصرون الحق ويخذلون الباطل.

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