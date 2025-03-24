موعد صلاة الضحى اليوم الاثنين 24 مارس 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة الضحى، يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة موعد صلاة الضحى على وجه التحديد لأداء السنة المؤكدة.

موعد صلاة الضحى، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد شروق الشمس، في محافظات مصر اليوم 24 مارس 2025، وبعد مرور 20 دقيقة من لحظة شروق الشمس يمكن أداء صلاة الضحى لما أراد أن يصليها ليحظى ببركتها.

صلاة الضحى

موعد شروق الشمس في كل محافظات مصر

موعد صلاة الضحى، وتشرق شمس القاهرة في كل محافظات مصر حسب القائمة التي سنذكرها لاحقًا وتصلى الضحى بعدها ب 20 دقيقة كما ذكرنا.

- القاهرة:5:54 صباحًا

- الإسكندرية: 5:59 صباحًا

- طنطا: 5:55 صباحًا

- المنصورة:5:53 صباحًا

- الزقازيق: 5:53 صباحًا

- أسيوط: 5:55 صباحًا

- سوهاج: 5:53 صباحًا

- بني سويف: 5:55 صباحًا

- المنيا: 6:56 صباحًا

- قنا:5:49 صباحًا

- أسوان: 5:48 صباحًا

- مطروح: 6:10 صباحًا

- الغردقة: 5:44 صباحًا

- الخارجة:5:59 صباحًا

- الإسماعيلية: 5:50 صباحًا

- دمياط: 5:51 صباحًا

- السلوم: 6:18 صباحًا

- نويبع: 5:40 صباحًا

- حلايب: 5:34 صباحًا

- شرم الشيخ: 5:42 صباحًا

- الفيوم: 5:56 صباحًا

- 6 أكتوبر: 5:55 صباحًا

- كفر الشيخ: 5:55 صباحًا

موعد صلاة الضحى في المحافظات بعد شروق الشمس ب 20 دقيقة وإليكم قائمة بموعد شروق الشمس في المحافظات:

الحامول: 5:54 صباحًا

بلطيم: 5:54 صباحًا

طابا: 5:41 صباحًا

رأس سدر: 5:58 صباحًا

الطور: 5:45 صباحًا

دهب: 5:41 صباحًا

ما هو فضل صلاة الضحى؟

ومما ورد في فضل صلاة الضحى ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى» (رواه مسلم).

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