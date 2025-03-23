موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات.. هتكون الساعة كام؟

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات، أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2025 - 1446، وقد أوضحت الحسابات الفلكية أول أيام الشهر الفضيل، ولكن يظل القول الفصل في هذه المسألة لدار الإفتاء بعد استطلاعها هلال الشهر من قبل لجانها الشرعية.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة ومحافظات مصر.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات، يختلف موعد صلاة عيد الفطر من محافظة لآخرى، وذلك وفقًا لما بينته إمساكية شهر رمضان وموعد صلاة عيد الفطر التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة لكل محافظة ومدينة من محافظات البلاد.

وقد أوضحت الإمساكية تباين واضح في وقت صلاة العيد بين كل محافظة وأخرى، ويكون وقت صلاة العيد في القاهرة والمحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في المحافظات

- صلاة العيد في القاهرة 6:13 دقيقة صباحًا.

- صلاة العيد في الإسكندرية 6:18 صباحًا

- صلاة العيد في الجيزة 6:14 دقيقة صباحًا

- صلاة العيد في أسوان 6:08

- صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:09

- صلاة العيد في أسيوط 6:14

- صلاة العيد في الأقصر: 6:09

- صلاة العيد في البحر الأحمر - القصير 6:02

- صلاة العيد في البحيرة دمنهور: 6:16

- صلاة العيد في بني سويف: 6:14

- صلاة العيد في بورسعيد: 6:08

- صلاة العيد في جنوب سيناء - مدينة أبو زنيمة: 6:06

- صلاة العيد في الدقهلية - المنصورة: 6:12

- موعد صلاة العيد في محافظة دمياط: 6:10

- موعد صلاة العيد في محافظة سوهاج 6:12

- موهد صلاة العيد في محافظة السويس: 6:08

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