موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك .. كل الأيام

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، وقت الإمساك ووقت أذان الفجر مواعيد مهمة وخاصة في شهر رمضان المبارك، ويحرص الكثير من المسلمين على معرفتهما على نحو من الدقة، وذلك حتى يمتنعوا عن الطعام والشراب استعدادًا لصيام يوم جديد من أيام الشهر المبارك.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويحرص الموجز على تقديم كل ما يهم القراء في مسألة المواقيت المهمة وغيرها لذا يوضح في التقرير التالي موعد الإمساك وموعد أذان الفجر لمحافظة القاهرة وفقًا لإمساكية الشهر الفضيل والتي أعدتها الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، - السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:09 صباحًا.

- الأحد الموافق 23 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

- الاثنين الموافق 24 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:07 صباحًا.

- الثلاثاء الموافق 25 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:05 صباحًا.

- الأربعاء الموافق 26 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:04 صباحًا.

- الخميس الموافق 27 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:03 صباحًا.

- الجمعة الموافق 28 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:01 صباحًا.

- السبت الموافق 29 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:00 صباحًا.

وقت أذان الفجر

يعتبر الوقت الذي يسبق أذان الفجر من الأوقات المباركة والطيبة والتي يستجاب فيها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وقت سكون وفيه تتنزل الرحمات، بل والأعظم من ذلك هو وقت النزول الإلهي لسماء الدنيا، لذا يجب الحرص على اغتنامه.

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