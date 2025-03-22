أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان.. رددها كثيرًا

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان، الدعاء صلة بين العباد وربهم، ويحب الله سبحانه وتعالى عبده الذي يدعوه ويلح في الدعاء، وقد ورد في السنة النبوية الكثير من الأدعية لراحة القلب وطرد وساوس الشيطان والتخلص من الهم.

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان، ويذكر الموجز في التقرير التالي عدد من الأدعية المباركة التي تريح القلب مما ورد في السنة النبوية الشريفة.

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان

أدعية لراحة القلب من السنة النبوية الشريفة

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان، "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال".

"اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت".

"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

"اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك".

"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك".

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان

- "اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلّها دقّها وجلّها سرّها وعلانيتها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم."

- "اللهم إنّا نسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان."

- "اللهم اجعلنا ممّن تُدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار."

- ‏"اللهُمَّ اجعل هذه الليالي تحمل لنا من الجبر فوق ما نأمله ومن الخير فوق مانرجوه ولا تجعلني أنظر للغد بضيق، ولكن أن أُبصره بِسعة رحمتك وجميل تدبيرك."

-"اللهم أسعِدنا براحة البال، وجمّلنا بالستر ومتعنا بالصحة، وارزقنا رضاك والجنة."

- ‏"اللهم سخّر لي الأرض ومن عليها، والسماء ومن فيها، وعبادك الصالحين وكل من ولّيته أمري، وارزقني من حظوظ الدنيا أجملها."

-‏"اللهم لا تجعل رمضان ينقضي إلا وقد أصلحت نفوسنا وغفرت سيّئاتنا وحقّقت أُمنياتنا وجبرت خواطِرنا."

-‏"اللهم بلّغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها واجعلنا فيها من عُتقائك من النار، واجعلنا فيها ممّن تتغير أقدارهم للأفضل، ولا تحجب دعائنا بذنوبنا."

‏"اللهم آمين لكل دعاء فاض أو كُتم، ولكل أُمنية عُلقت وانتظرت، اللهم استجب لنا واجعلنا نبكي فرحًا لحدوثها.

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