دعاء قبل السحور اليوم 23 رمضان 2025 .. ردده كثيرًا

دعاء قبل السحور اليوم 23 رمضان 2025، شهر رمضان شهر تستجاب فيه الدعوات، وقد أوشك الشهر الفضيل على أن ينتهي، لذا يجب أن يستغل المسلم كل أوقاته المباركة في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الأوقات المباركة وقت السحور أو وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل.

دعاء قبل السحور اليوم 23 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 23 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 23 رمضان 2025، ويعرض الموجز في التقرير التالي عدد من الدعوات الطيبة والمباركة في هذه الليلة الطيبة، وأن لا يكرر باستمرار دعاء "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا".

أدعية السحور اليوم 23 من شهرر مضان

دعاء قبل السحور اليوم 23 رمضان 2025، اللّهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته بينات من الهدى والفرقان، أعنا على صيامه وقيامه وتقلبه منا.

اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه إيمانًا واحتسابًا.

اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز للإسلام وللمسلمين.

اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين وقيامي قيام القائمين، اللهم نبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني وارحمني برحمتك يا أكرم المكرمين.

اللهم اجعلني في رمضان من المستغفرين التائبين.

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجعل لي نصيب من رحمتك وعفوك.

أدعية قبل السحور

نسألك يا رب أن ترزقنا بقلب لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذكرك.

يا مجيب الدعاء ويا مقيل العثرات وقاضي الحاجات، اقضِ حاجتي وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

سبحان من قسّم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدي عليا بالعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لُذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل.

دعاء قبل السحور اليوم 23 رمضان 2025

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا واسعًا طيبًا.

اللهم بارك لي في ديني وبارك لي في مالي وبارك لي في صحتي، ولا تقبضني إلا وأنت راضٍ عني.

اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر، اللهم صب لي الخير صبًا صبًا، وارزقني حلالًا طيبًا.

أستغفر الله لي ولوالدي ولأرحامي ولكل من قال لا إله إلا الله.

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