دعاء العشر الأواخر من رمضان 2025.. ادعية ليله القدر

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2025.. مع دخول العشر الأواخر من رمضان 2025، يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والعبادات تقربًا إلى الله، طمعًا في مغفرته ورحمته، وتعد هذه الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل فرصة عظيمة لنيل الأجر والثواب، خاصة مع تحري ليلة القدر التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها "خير من ألف شهر".

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء العشر الأواخر من رمضان 2025، التي يمكن للمسلمين ترديدها طمعًا في القبول والرضا من الله عز وجل.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2025

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2025

من أعظم الأعمال التي يمكن اغتنامها في هذه الليالي المباركة الدعاء، فقد حثنا النبي ﷺ على الإكثار من قول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني»، لما للدعاء من فضل كبير في العشر الأواخر من رمضان، وفيما يلي مجموعة من الأدعية المستحبة في الليالي الوترية:

اللهم تجاوز عن زلاتي، واغفر لي عثراتي، ونجني من البلاء والآفات.

اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأغلق عني أبواب المعصية، ووفقني لختم القرآن بتدبر وخشوع.

اجعلني يا الله من المقبولين في هذه الليلة، واغفر لي ذنوبي، ما ظهر منها وما بطن.

إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فاكتب لي الخير كله، واصرف عني الشر كله، وبارك لي في أيامي القادمة.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2025

دعاء ليلة القدر

اللهم لا تحرمني من القرب منك، ولا من طاعتك، وارزقني رحمة واسعة تغنيني بها عن كل شيء.

ما قسمت من خير ورزق وعافية في هذه الليلة، فاجعل لي منه أوفر الحظ والنصيب.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفُ عني، واغفر لي، وارحمني، واكتبني من الفائزين برضاك في هذه الليلة المباركة.

اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل أعمالنا، وأدخلنا جنتك برحمتك.

يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعني بأحبتي في جنتك، وحقق لي أمنياتي، وامنحني راحة القلب والسكينة.

اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وبركتها، ونعوذ بك من شرها ومن كل سوء فيها.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2025

أعمال مستحبة في العشر الأواخر من رمضان 2025

في العشر الأواخر من رمضان، يحرص المسلمون على الإكثار من الصلاة وقيام الليل، اقتداءً بالنبي ﷺ الذي كان يجتهد في العبادة خاصة في الليالي الوترية، حيث كان يصلي طويلًا بخشوع ويتقرب إلى الله بالدعاء، كما تعد تلاوة القرآن من الأعمال المستحبة خلال هذه الليالي، سواء بختمه أو قراءة ما تيسر منه، مع التركيز على السور ذات الفضل العظيم كسورة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس.

ومن الأعمال المباركة أيضًا الإكثار من الاستغفار، فقد قال النبي ﷺ: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب». وكذلك الصدقة، حيث إن التصدق في ليلة القدر يعادل أجر أكثر من 83 سنة من العطاء، لذا يستحب التصدق ولو بالقليل، ولا ينسى الدعاء للأهل والأحبة، فالدعاء في هذه الليالي مستجاب بإذن الله، وهو فرصة عظيمة لطلب الرحمة والمغفرة والبركة لكل من نحب.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2025

اقرأ أيضا: