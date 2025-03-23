موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025.. يترقب المسلمون في أنحاء العالم لحظة غروب الشمس في أيام شهر رمضان المبارك، حيث يرتبط موعد أذان المغرب بالإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة، ومع دخول اليوم الثالث والعشرين من رمضان 1446 هـ، يزداد الحرص على الدعاء والاستغفار، خاصة في العشر الأواخر التي تحمل بين طياتها ليلة القدر المباركة.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات المختلفة، ليكون الصائمون على علم دقيق بمواعيد الإفطار في مناطقهم.

موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام اليوم فى 23 رمضان 2025

يوافق اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان 2025 أجواءً روحانية مميزة مع استمرار الصائمين في أداء عباداتهم خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك، وفي هذا اليوم، يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة، حيث يبدأ الإمساك عند الفجر ويحين موعد الإفطار مع أذان المغرب، وسط أجواء إيمانية يسودها الدعاء والتضرع إلى الله، راجين القبول والمغفرة في هذه الأيام الفضيلة.

موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025

مع حلول اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان 2025، يترقب الصائمون لحظة أذان المغرب، إيذانًا بموعد الإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة، ووفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، يحين أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:08 مساءً، وينبغي للمقيمين في المحافظات الأخرى مراعاة فروق التوقيت، مع اغتنام هذا الوقت بالدعاء، سائلين الله القبول والمغفرة في هذه الأيام المباركة.

موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم

مع دخول اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان 2025، يحرص المسلمون على أداء الصلوات في أوقاتها، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تسبق وداع الشهر الفضيل. ووفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، يحين موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:30 صباحًا، بينما تُقام صلاة الظهر عند الساعة 12:02 ظهرًا، ثم يحين موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 مساءً، ومع غروب الشمس، يحل موعد صلاة المغرب والإفطار عند الساعة 6:08 مساءً، يليها وقت صلاة العشاء في تمام الساعة 7:25 مساءً، حيث يتوجه المسلمون إلى المساجد لأداء التراويح والتقرب إلى الله في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025

افضل ما يقال قبل اذان المغرب؟

اللهم نسألك مغفرة تشرح صدورنا، وترفع ذكرنا، وتيسر أمورنا، وتكشف عنا الضر، فإنك على كل شيء قدير يا رب العالمين.

اللهم امنح قلوبنا وفكرنا الراحة، واصرف عنا شتات العقل والتفكير، فأنت وحدك تعلم ما تخفيه صدورنا، فحقق لنا ما نرجوه برحمتك يا رحمن يا رحيم.

اللهم ارزقنا الرضا وراحة البال، وأصلح أحوالنا، واجبر خواطرنا برحمتك يا كريم.

اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا ما يرضيك عنا ويحقق آمالنا يا رب العالمين.

موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025

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