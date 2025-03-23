دعاء ختم القرآن الكريم .. يعتبر شهر رمضان من أعظم الشهور التي يتطلع المسلمون فيها لإتمام عبادة الصوم وقراءة القرآن الكريم، ويمثل ختم القرآن في هذا الشهر الفضيل لحظة روحانية عظيمة يتوجه فيها المسلمون إلى الله بالدعاء والشكر على التوفيق لإتمام هذه العبادة المباركة.

من أبرز العادات الدينية التي يتميز بها رمضان هو دعاء ختم القرآن، الذي يُقرأ في آخر أيام الشهر بعد إتمام ختم قراءة القرآن الكريم، هذا الدعاء يعد وسيلة للتقرب إلى الله، وطلب الرحمة والمغفرة، والتوفيق في الأيام القادمة. في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي معنى دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان، وأبرز صيغ الدعاء، وأهمية هذه اللحظات في حياة المسلمين.

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان

اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة.

اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يوم القيامة، يا رب العالمين.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان

اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرادًا غير مخزٍ ولا فاضح.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. ثبتني، وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان

دعاء ختم القرآن الكريم للميت

من الأمور المستحبة بعد ختم القرآن الدعاء للأموات، خاصةً للأهل والأحباب، بأن ينزل الله رحمته عليهم. ويمكن قول الدعاء التالي:

اللهم ارحمه، واغفر له، وآنس وحشته، ووسّع قبره، واجعل عيده في الجنة أجمل. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحلَّ بجوارك، فقهه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره نورًا دائمًا لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعل قبره روضة عليه، مستبشرًا بلقائك، لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب، الغفور لمن ينيب.

اللهم افسح له في قبره، مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

يا قيوم، أقمه على نور في قبره، ومستبشرًا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان

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