دعاء ختم القرآن.. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

دعاء ختم القرآن الكريم هو من الأدعية المستحبة التي يمكن أن يدعو بها المسلم بعد ختم المصحف، سواء في رمضان أو في أي وقت آخر، هذا الدعاء يمكن أن يُقال عند الانتهاء من قراءة القرآن كاملاً.

وفي التقرير التالي، ينشر موقع الموجز فيما يلي دعاء ختم القرآن، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع أهل بيته بعد ختمه للقرآن ويدعو، وكان عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى الأدعية الجامعة، ويحث أهل بيته على التضرع معًا إلى الله، طالبًا لهم ولأمة الإسلام الخير والهداية.

دعاء ختم القرآن

دعاء ختم القرآن

لا يوجد نص ثابت وصريح يتعلق بدعاء ختم القرآن، ولكن رُوي عن بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته بعد ختم القرآن، ويدعو الله عز وجل بدعوات شاملة تشمل أمور الدين والدنيا، ولم يتم تحديد دعاء معين في هذا السياق، إلا أن العديد من المسلمين يبحثون عن دعاء ختم القرآن، خاصة في رمضان، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم الدعاء عقب ختم القرآن

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء بعد ختم القرآن "مستحب" استحبابًا شديدًا، حيث ينبغي على المسلم الإلحاح في الدعاء وطلب الأمور المهمة والكلمات الجامعة التي تشمل الخير في الدنيا والآخرة.

وأشارت الدار إلى أنه يستحب لمن ختم القرآن أن يبدأ في ختمة جديدة، مستندة في ذلك إلى قول الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في "الإتقان"، حيث ذكر حديثًا مرفوعًا عن العرباض بن سارية قال: «مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ».

دعاء ختم القرآن

دعاء بعد ختم القرآن

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة.

اللهم ذكرني منه ما نسيته، وعلمنا منه ما جهلناه، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعل القرآن حجة لي يوم القيامة يا أرحم الراحمين.

دعاء ختم القرآن

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أسالك عيشة هنيئة، وميتة سوية، ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح.

اللهم إني أسالك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، ثبتني، وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسالك العلا من الجنة.

دعاء ختم القرآن

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