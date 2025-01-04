دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. اللهم ارزقنا التوفيق في كل خطوة

دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. يعد الصباح من أفضل الأوقات التي يمكن للإنسان استغلالها لتحقيق بداية يوم مليئة بالبركة والطاقة الإيجابية، ويعتبر الدعاء في هذا الوقت المبارك من الوسائل الفعالة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالي وطلب التوفيق فى جميع شؤؤن الحياة.

ومن بين الأدعية التي تكتسب أهمية خاصة فى هذا الوقت، دعاء الصباح للرزق والتوفيق، الذي يفتح لنا أبواب الخير والبركات للإنسان ويعزز شعوره بالتوكل على الله فى مسيرته اليومية، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فيما يلي أبرز صيغ لـ دعاء الصباح للرزق والتوفيق.

دعاء الصباح للرزق والتوفيق

دعاء الصباح للرزق والتوفيق

اللهم ارزقنا علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً، اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة، ووفقنا فيه لما تحب وترضى، وسدد خطانا، واغفر لنا، واكتب لنا من خيرك ما يرضينا.

اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين عليك والمستغفرين لك في كل وقت. اللهم ارزقنا رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وبارك لنا فيه دون تعب أو كد، واجعل لنا من فضلك ورحمتك ما نحتاج. يا أرحم الراحمين، اجعلنا من أهل البركة والرضا.

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسخر لنا من عبادك الطيبين، وبارك لنا في رزقنا، ولا تجعلنا نحتاج إلى أحد غيرك. اللهم زدنا من فضلك ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضَ عنا يا أرحم الراحمين.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

اللهم ارزقني رزقاً طيباً من غير حول مني ولا قوة.

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

دعاء الصباح للرزق والتوفيق

دعاء للتوفيق في الصباح

تذكّر أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، ويستجيب دعاءهم إذا كانوا مخلصين في نياتهم. اجعل دعاء الصباح عادة يومية، فهو يملأ القلب بالطمأنينة ويزيد الرزق، ويمنح البركة في حياتك.

اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، ووفقنا لعمل صالح يقربنا إليك، ورزق حلال طيب، وأجر عظيم في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وبارك في أعمارنا وأعمالنا، ووفقنا في كل خطوة.

اللهم اجعل هذا الصباح مليئاً بالخير والبركة، وارزقنا ما يسعد قلوبنا ويطمئن أرواحنا. اجعل التوفيق حليفنا في كل طريق نسلكه، وحقق لنا أمانينا، وبارك لنا في كل ما نملك.

يا رزاق يا كريم، اغننا بحلالك عن حرامك، وفتح لنا أبواب رزقك التي لا تغلق، واجعل هذا اليوم بداية للخير والبركة، ونهاية لكل هم وحزن.

دعاء الصباح للرزق والتوفيق

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