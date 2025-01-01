دعاء أول شهر رجب 2025.. فضل واستجابة الدعاء في الليلة الأولى

دعاء أول شهر رجب 2025.. مع بداية شهر رجب 2025، يحرص المسلمون على اغتنام الفرص العظيمة التي يقدمها هذا الشهر الفضيل، خاصة في أول ليلة من لياليه، والتي تعد من أوقات استجابة الدعاء.

شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في الإسلام، ويستحب فيه الدعاء والتقرب إلى الله. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الأوقات التي تتضاعف فيها الأعمال الصالحة، ومن بينها دعاء الليلة الأولى من رجب، لما لها من فضائل كبيرة. في هذا السياق، ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء أول شهر رجب 2025 وأهمية تلاوته في هذه الليلة المباركة.

دعاء أول شهر رجب 2025

دعاء أول شهر رجب 2025

في الليلة الأولى من شهر رجب 2025، يتوجه المسلمون بالدعاء إلى الله، ملتزمين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الدعاء في هذه الليلة مستجاب، وقد ذكر الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن هذه الليلة من الليالي التي لا يرد فيها الدعاء، استنادًا لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه: «خمس ليالٍ لا يُرد فيها الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد، وليلة النحر».

دعاء أول شهر رجب 2025

وأضاف أن من الأدعية المستحبة في هذه الليلة:

«إلهي، تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون، وقصدك القاصدون، وأمل فضلَك وطَالبو معروفك، ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز، وعطايا وموهبة، تمنّ بها على من تشاء من عبادك»

كما بينت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء في أول ليلة من رجب من الأعمال المستحبة، حيث يُستجاب الدعاء فيها. وأضافت الإفتاء بأن خمس ليالٍ تمثل أوقات استجابة الدعاء: ليلة الجمعة، أول ليلة من رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة العيد، وليلة النحر.

وأكدت أن الدعاء في هذه الليلة مستحب بما ورد في السُنة النبوية، مستشهدة بحديث الإمام الشافعي الذي ذكر فيه أن الدعاء يُستجاب في هذه الليالي.

دعاء أول شهر رجب 2025

دعاء أول شهر رجب 2025 مستجاب

«اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه، وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش».

«اللهم اجعلني من الذين يذكرك ولا يغفلون، وارزقني العلم النافع والرزق الطيب».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وزيِّن حياتي بفضلك ورحمتك».

اللهم اجعل هذا الشهر بداية لفرج ورحمة على الأمة الإسلامية، وارزقنا فيه من بركاتك، آمين.

دعاء أول شهر رجب 2025

اقرأ أيضا:غداً أول أيام رجب.. تعرف على فضل الشهر المبارك

متى يبدأ الدعاء في أول ليلة من رجب؟.. لا ترد فيها الدعوة