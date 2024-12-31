متى يبدأ الدعاء في أول ليلة من رجب؟.. لا ترد فيها الدعوة

متى يبدأ الدعاء في أول ليلة من رجب؟.. مع بداية شهر رجب ، يتزايد البحث عن أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون، ومن أبرز هذة المناسبات هي أول ليلة من رجب، حيث يستحب فيها الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالي.

ويعتبر الكثير من المسلمين هذة اللية فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، فى هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي متى يبدأ الدعاء في أول ليلة من رجب؟، وأفضل الأدعية التي يمكن للمسلمين ترديدها فى هذة المناسبة.

الدعاء في أول ليلة من رجب

متى يبدأ الدعاء في أول ليلة من رجب؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن أول ليلة من شهر رجب هي من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء، وهي واحدة من خمس ليالٍ مستحب فيها الدعاء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك، يستحب للمسلمين أن لا يُفوّتوا هذه الليالي المباركة.

دعاء أول رجب لعام 2025

وفيما يخص دعاء أول رجب لعام 2025، ذكرت دار الإفتاء أنه يستحب أن يُقال دعاء أول رجب من ليلة الأربعاء، التي تبدأ مغرب اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، إلى فجر يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، وفقًا للحسابات الفلكية التي تشير إلى بداية الشهر مع غروب شمس اليوم.

الدعاء في أول ليلة من رجب

فضل الدعاء في الليالي المباركة

وأشارت الدار إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ." كما ذكر الإمام الشافعي في كتابه «الأم» أن الدعاء يُستجاب في هذه الليالي، من بينها أول ليلة من رجب.

ويعتبر شهر رجب من الأشهر الحُرُم التي عظّمها الله سبحانه وتعالى، ونهى فيها عن الظلم والمعاصي، كما جاء في قوله تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ). ويُذكر أيضًا أن معجزة الإسراء والمعراج قد حدثت في يوم 27 من رجب.

التهنئة بحلول شهر رجب

أضافت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من الفرح والتهنئة بمناسبة حلول شهر رجب، مشيرة إلى ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول هذا الشهر: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان».

ورغم أن شهر رجب من الأشهر المحرمة، إلا أنه ليس له فضيلة خاصة أو عبادات مبتدعة كما يُشاع بين الناس، حيث لم تكن تلك العبادات معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة.

الدعاء في أول ليلة من رجب

أدعية مستحبة في أول رجب

اللهم اجعل أول رجب بداية لأجمل الأقدار.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة.

يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطة عند كل شر، أَعطِني خير الدنيا والآخرة.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجُبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم رزقنا رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.

الدعاء في أول ليلة من رجب

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