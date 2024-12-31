أدعية ما بعد صلاة الفجر.. اقتداءً بالرسول لتحصين النفس من كل مكروه

دعاء ما بعد صلاة الفجر.. يعملنا رسول الله صلي عليه وسلم العديد من الدروس والقيم التي ينبغي علينا اتباعها فى حياتنا اليومية، خاصة فى أوقات الصباح بعد صلاة الفجر، فقد كان الرسول صلي الله عليه وسلم يحرص دائمت على تذكيرنا بأهمية الدعاء والتوجه إلى الله، وكيف أن هذة اللحظات هي وقت مبارك يمكن أن تفتح لنا أبواب الرحمة والبركة، وذلك من خلال الأدعية التي يكان يرددها.

ويظهر لينا النبي صلي الله عليه وسلم كيف يمكننا ان نستعين بالله فى كل تفاصيا حياتنا، وأن نطلب منه السلامة والرزق والهداية، فى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء ما بعد صلاة الفجر الذي كان يردده النبي بعد صلاة الفجر والتس تعد وسيله فعالة لتحصين النفس والروح.

دعاء ما بعد صلاة الفجر

دعاء ما بعد صلاة الفجر

ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. ففي حديثٍ رواه الترمذي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال دبر صلاة الفجر وهو جالس قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم يُدركه ذنب في ذلك اليوم إلا الشرك بالله."

دعاء "اللهم أجرني من النار" بعد صلاة الفجر والمغرب

وفي رواية أخرى عن أبي داود وابن حبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفجر والمغرب: "اللهم أجرني من النار" سبع مرات، كما جاء عن النبي أيضًا أدعية مهمة مثل: "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، وعملاً متقبلًا، ورزقًا طيبًا" و "اللهم بك أصول، وبك أصاول، وبك أقاتل."

دعاء ما بعد صلاة الفجر

سيد الاستغفار بعد صلاة الفجر

ومن أبرز الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها بعد صلاة الفجر، دعاء سيد الاستغفار، حيث رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، و من قال هذا الدعاء في النهار موقنًا به، ثم مات قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قاله في الليل موقنًا به، ثم مات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة.

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أذكار النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر

وفيما يتعلق بأفضل الأذكار بعد صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمكوث قليلاً بعد الصلاة وذكر الله عز وجل، مثلما ورد في الحديث الذي يروي عن جويرية رضي الله عنها، حيث كانت تذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزِنت بما قلتي منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، ووزن عرشه، ومداد كلماته."

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