دعاء آخر يوم فى 2024.. استقبلوا العام الجديد بتضرع وطلب المغفرة والبركة

دعاء آخر يوم فى 2024.. مع اقتراب نهاية عام 2024 ، يتجه المسلمون إلى الله بالدعاء والتضرع فى أخر أيام هذا العام، سائلين المولي عز وجل أن يغفر لهم ما مضي من ذنوب، و أن يبارك لهم فى القادم من أيامهم.

ويعد دعاء أخر يوم في السنة فرصة للتوبة والتضرع إلي الله، والاعتراف بنعمته ورحمته، وطلب التوفيق والنجاح فى العام الجديد، فى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء آخر يوم فى 2024.

دعاء آخر يوم فى 2024

دعاء آخر يوم في 2024

اللهم اجعلها نهاية لكل وجع وحزن ووهم وضيق، واجعل السنة القادمة سنة فخر وفرح وسعادة وتحقيق لكل التمنيات.

يا الله، سنة جديدة بلا ألم، بلا خسارة، بلا هموم، سنة يتغيّر فيها مصيرنا إلى ما نتمناه، اجعلها بداية للفرح ونهاية لكل هم.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت.

اللهم في هذا العام، لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته، ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله.

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب، وهدايةً لكل عاصٍ، وشفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، واستجابةً لكل دعاء، فأنت على كل شيء قدير.

اللهم اجعلها سنة لا يضيق لنا فيها صدر، ولا يخيب لنا فيها أمر، ولا يرد لنا فيها دعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم لا إله إلا أنت، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

دعاء آخر يوم فى 2024

دعاء آخر يوم في 2024 مستجاب

اللهم اغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما بقي، واجعل العام الجديد عامًا مليئًا بالطاعات.

اللهم في آخر هذا العام، اجعل أهلنا وأحبائنا في أمانك، وارزقهم من فضلك، وبارك لهم في صحتهم وأعمارهم.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم اجعل نهاياتنا دائمًا سعيدة، وأبدل أحزاننا أفراحًا، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم اجعل نهاية هذا العام بداية لكل خير، ونهاية لكل حزن وألم.

دعاء آخر يوم فى 2024

اللهم رب السماوات والأرض، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَعِ الدين، وغلبة الرجال.

اللهم استودعناك عامًا مضى من أعمارنا، فاجعله شاهدًا لنا لا علينا، واكتب لنا في العام المقبل النجاح والتوفيق.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضائك، أسالك بكل اسم هو لك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.

دعاء آخر يوم فى 2024

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