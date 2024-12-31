أفضل عبادات شهر رجب المبارك.. الأزهر الشريف يوضح

شهر رجب.. شددت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، على أن الدعاء عبادة عظيمة ومستجاب بإذن الله تعالى في كل وقت، مستشهدة بقول الله عز وجل: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" (البقرة: 186).

وهذا ما سوف يوضحه الموجز شهر رجب في هذا التقرير.

هل أول ليلة من شهر رجب لها خصوصية شرعية ؟

وأوضحت أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحاتها، أن ليلة أول يوم من شهر رجب ليست لها خصوصية شرعية مميزة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة تخصيصها بفضل معين، ولكن يجب علينا اغتنام الأيام المباركات وشهر رجب منها.

وأشارت إلى وجود حديث يُنسب إلى الصحابي إبن عمر رضي الله عنهما، يقول: "خمس ليالٍ لا تُردُّ فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وأيضاً ليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر"، لكنه حديث ضعيف رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، ولا يصح الاحتجاج به، وموضحة أن: "العلماء مثل الإمام النووي أكدوا ضعف هذا الحديث، وبالتالي لا يجوز تخصيص ليلة أول رجب بالدعاء بناءً عليه".

وتابعت أن شهر رجب يُعد من الأشهر الحرم، التي حث الإسلام على الإجتهاد فيها بالطاعات، لكنه لم يخصصها بعبادات معينة فقط دون دليل صحيح.

وختمت حديثها قائلة: "الدعاء مستجاب بإذن الله تعالى في كل وقت لمن أخلص النية، والله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه".

الأعمال المفضلة في شهر رجب

وفي هذا السياق الخاص بالحديث عن أفضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه، فإن شهر رجب يعتبر فرصة للتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ومن أهم الأعمال المستحبة فيه على حسب ما أكد الدكتور أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف فيما يلي:

1- التوبة والاستغفار: ولأنه شهرًا حرامًا، يجب على المسلم أن يجتهد في التوبة والابتعاد عن الذنوب.

2- الصيام: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على الصيام في الأشهر الحرم، حيث يُستحب للمسلم أن يصوم ما استطاع من أيام هذا الشهر؛ اقتداءً بسنته.

3- الصدقة: تعد الصدقة في الأشهر الحرم مضاعفة في الأجر، وهي تعتبر من الأعمال التي يُحث عليها في شهر رجب.

4- الإكثار من الذكر: إذ أن تعظيم الشهر يتحقق بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن الكريم.

أفضل العبادات في شهر رجب

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