فضل شهر رجب وأثره الروحي في الإسلام.. اغتنمه الآن

فضل شهر رجب.. مع اقتراب شهر رجب 1446هـ ، يبدا المسلمون فى التحضير لاستقبال هذا الشهر المبارك، الذي يعد بداية فترة من الأشهر الحرم التي خصها الله تعالي بعظيم الأجر.

ويشهد شهر رجب العديد من الفرص الروحية التي تتيح للمسلمين زيادة حسناتهمن والتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات، كما يعتبر هذا الشهر وقتًا مناسبًا للتوبة والاستغفار، والالتزام بالذكر والدعاء، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي فضل شهر رجب وأثره الروحي فى الإسلام.

فضل شهر رجب

هلال شهر رجب

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، الموافق 29 جمادى الآخرة 1446 هجريًا، وذلك عقب صلاة المغرب من خلال لجانها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقد كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد بداية شهر رجب لعام 1446 هجريًا، حيث تم تحديد أول أيام شهر رجب المعظم ليكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025، وكان قد تم الإعلان سابقًا من دار الإفتاء أن يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا.

فضل شهر رجب

شهر رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري وأحد الأشهر الحُرُم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» (التوبة: 36)، ويمتاز هذا الشهر بعدة خصائص، منها أنه كان يسمى "الأصم" لأنه منفرد عن باقي الأشهر الحرم، كما يطلق عليه "رجب مضر" نسبةً إلى قبيلة مضر التي كانت تعظمه.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في هذا الشهر هي معجزة الإسراء والمعراج، التي تحدث في اليوم السابع والعشرين منه.

فضل شهر رجب

كيفية تعظيم شهر رجب

يُعظم شهر رجب من خلال الإكثار من العبادة والقيام بالأعمال الصالحة، مثل الصلاة، الصيام، الصدقة، والذكر، بالإضافة إلى تجنب المعاصي، وقد أشار العلماء إلى أن تعظيم هذا الشهر يكون بتقوى الله وطاعته، وقال قتادة: "إن الله اصطفى صفايا من خلقه... فعظموا ما عظم الله".

فضل شهر رجب

فضل صيام شهر رجب

لصيام شهر رجب فوائد عظيمة، إذ يعتبر الصوم عبادة خاصة بالله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ... إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». ومن أهم فضائل الصيام:

تضاعف الأجر، فإن الله يجزي عن الصائم بما لا يعلمه إلا هو.

فرحتان للصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ...».

خلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك.

باب الريان في الجنة، يدخل منه الصائمون يوم القيامة.

إبعاد الوجه عن النار، من صام يوماً في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا.

وقاية من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصيام جُنة».

تكفير الخطايا، يصحح الصيام مع الصلاة والصدقة.

الشفاعة في يوم القيامة، الصيام يشفع لصاحبه مع القرآن.

فضل شهر رجب

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