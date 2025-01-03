دعاء أول جمعة من رجب 2025.. اغتنم هذه الفرصة المباركة

فضائل يوم الجمعة في الإسلام..يوم الجمعة له مكانة خاصة في الإسلام، حيث خلق الله عز وجل فيه سيدنا آدم، وأدخله الجنة وأخرجه منها، هذا اليوم يحمل نفحات الرحمة والمغفرة، ولذلك يحرص المسلمون على الدعاء فيه، وخاصة إذا كان أول جمعة في شهر رجب، ويرصد الموجز دعاء أول جمعة في رجب.

دعاء أول جمعة في رجب 2025

من الأدعية المأثورة التي يمكن ترديدها في أول جمعة من شهر رجب:

"اللهم اقضِ حاجتي وفك كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب".

"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل".



أهمية الدعاء في شهر رجب

شهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم، وهو فرصة عظيمة للمسلمين للبدء في التهيئة الروحية لشهر رمضان، الدعاء في هذا الشهر مستجاب بإذن الله، خاصة في يوم الجمعة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "خير يوم طلعت عليه الشمس".

دعاء شامل لأول جمعة في رجب

«اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، ارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، واجعل لنا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين».

الدعاء هو الوسيلة الأقرب للتواصل مع الله، خاصة في الأيام المباركة مثل أول جمعة من شهر رجب، لا تفوت هذه الفرصة لتعبر عن احتياجاتك وتستغفر الله وتطلب منه التوفيق في حياتك ودينك.

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