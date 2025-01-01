دعاء أول يوم في العام الجديد 2025.. اللهم اجعل هذا العام خيرًا لي

دعاء أول يوم في العام الجديد 2025.. مع بداية عام جديد، يبدأ المسلمون في رفع أيديهم بالدعاء، معبرين عن أمانيهم وتطلعاتهم للأيام المقبلة، وفي أول يوم من العام الجديد 2025، يسعى المسلمون إلى التضرع لله تعالى بأن يجعل هذا العام خيرًا لهم، مليئًا بالبركات، والنجاحات، والسعادة.

يعد هذا الدعاء من أبرز الأدعية التي يرددها المؤمنون في بداية العام الجديد، حيث يعكس التوجه إلى الله بالتوفيق والرحمة، طالبين من الله أن يكون عامهم الجديد عامًا مفعمًا بالأمل والبركات، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فيما يلي دعاء أول يوم في العام الجديد 2025.

دعاء أول يوم في العام الجديد 2025

دعاء أول يوم في العام الجديد 2025

اللهم في بداية هذا العام الجديد، لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته، ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بواقعها الجميل. اللهم استجب دعاءنا، وأثلج صدورنا بقبوله، واجعل عامنا هذا أفضل من أي عام مضى.

اللهم في بداية هذا العام، جدد أرواحنا التي ذبلت، واهدِ قلوبنا التي ضلت، واشفِ أجسادنا التي أرهقها المرض، وافرِج همومنا التي لا يعلم بها سواك.

اللهم اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب، وهدايةً لكل عاصٍ، وشفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، واستجابةً لكل دعاء. أنت على كل شيء قدير.

اللهم اجعله عامًا لا تضيق لنا فيه صدورنا، ولا يخيب فيه أمرنا، ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسرنا، وحقق لنا ما نتمنى يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا، فاغفر لنا ما كان فيها، وارزقنا بركة في أيامنا القادمة، وصلح أحوالنا، ويسر لنا أمورنا.

دعاء أول يوم في العام الجديد 2025

دعاء أول يوم في العام الجديد 2025 مكتوب

يا رب، في بداية هذا العام، أكتب لي الخير فيه وابعِد عني شر أيامه.

اللهم أصلح حالي وقربني إليك كما تحب.

مع بداية السنة الجديدة، اللهم اجعل لي جبرًا يتعجب له جميع خلقك.

اللهم اجعل هذا العام بداية لأيام جميلة.

اللهم غيّرني إلى ما تحب، وابعِدني عن ما تبغض.

اللهم امنحنا راحة تسكن القلوب وتزرع السكينة في دواخلنا.

ربي، أنت حسبي وملجئي، وكلتُ أموري إليك، فاختر لي الخير ولا تخيّرني.

اللهم إني أنتظر منك فرحًا قريبًا يريح قلبي ويسعدني.

اللهم ارزقنا الصحة والعافية طوال هذا العام.

اللهم ارزقنا فرحًا لا نهاية له.

اللهم قربك، حبك، رضاك، والجنّة، يا أرحم الراحمين.

دعاء أول يوم في العام الجديد 2025

دعاء أول يوم في العام الجديد 2025 مستجاب

اللهم اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب، وهدايةً لكل عاصٍ، وشفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، واستجابةً لكل دعاء. أنت على كل شيء قدير.

اللهم إني استودعك عام مضى من حياتي، فاغفر لي ما كان فيه، وبارك لي في هذا العام، واجعله أفضل من الماضي وأجمل.

اللهم إنا نستودعك أهلنا وأرواحنا من كل مكروه، واجعل هذا العام مليئًا بالأفراح والسرور.

اللهم اجعل هذا العام بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم.

اللهم ارزقنا من خيره، واجعل هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لحياة مليئة بالسعادة.

دعاء أول يوم في العام الجديد 2025

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