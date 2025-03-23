مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 رمضان في القاهرة والمحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة العبد بربه، ووسيلة للتقرب إليه، وفرضها الله على المسلمين، وجعلها عمود الدين الذي لا يقوم إلا به، كما قال النبي ﷺ:"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، وقد أوجبها الله على كل مسلم بالغ عاقل، رجلًا كان أو امرأة، وهي من العبادات التي لا تسقط عن المسلم إلا لعذر شرعي.

كما أن منزلة الصلاة عظيمة في الإسلام، فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال تعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14، كما أن الخشوع فيها من صفات المؤمنين، فقد قال الله تعالى:﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ سورة المؤمنون الآيات 1-2.

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 رمضان 2025 لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.



مواقيت الصلاة في القاهرة 23 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

وقت صلاة الظهر 12:02 م

وقت صلاة العصر 30: 3م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:25م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية 23 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

وقت صلاة الظهر 12:07 م

وقت صلاة العصر 3:35 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:31 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:25ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 3:26 م

وقت صلاة المغرب 6:05 م

وقت صلاة العشاء 7:22 م.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:20ص

وقت صلاة الظهر 11:50ص

وقت صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:11 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 6:03 م

وقت صلاة العشاء 7:15م

والصلاة ليست مجرد حركات تؤدى، لكنها وسيلة للتطهر من الذنوب، ومصدر للطمأنينة والسكينة، فقد أمر الله بها في جميع الأحوال، حتى في أشد الظروف، فقال تعالى﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ سورة البقرة الآية 238، فهي مفتاح كل خير، وسبب لنيل رضا الله، ودليل على صدق الإيمان.

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان في المحافظات.. حافظ عليها