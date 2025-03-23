دعاء 23 رمضان 2025.. يقترب شهر رمضان المبارك من نهايته، ويزداد المسلمون حرصًا على اغتنام ما تبقى من أيامه ولياليه المباركة بالدعاء والعبادة، راجين من الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وفي يوم 23 رمضان 1446 هـ، الذي قد يكون إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر، يحرص الصائمون على الإكثار من الأدعية الجامعة التي تحمل في طياتها الرجاء والتضرع إلى الله.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء 23 رمضان 2025، والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى فضل الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، وأثره على حياة المسلمين الروحية والإيمانية.

دعاء 23 رمضان 2025

دعاء 23 رمضان 2025

اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا المحن والبلاء، ولا تشمت بنا الأعداء، يا حي يا قيوم يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، فاغفر لنا ذنوبنا وأصلح شأننا يا رب العالمين.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا رب العالمين.

يا أرحم الراحمين، ارحمنا، ولا تكلنا إلى غيرك، ولا تطردنا عن بابك، ولا تحرمنا من نعمائك، وسلمنا من شرور أنفسنا ومن شرور خلقك يا رب العالمين.

اللهم ارزقنا حمدًا يملأ الميزان، وشكرًا يزيدنا في الإحسان، وتوبةً صادقة تدخلنا الجنان، ونورًا وهداية بالإيمان، وصحةً وعافية في الأبدان، برحمتك يا عزيز يا وهّاب.

اللهم لا تجعل ابتلاءً في أجسادنا، ولا في أموالنا، ولا في أهلنا، وسهل علينا ما استثقلته نفوسنا، يا رب العالمين.

دعاء 23 رمضان 2025

امساكية 23 رمضان 2025

وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك، تم تحديد موعد الإمساك وأذان الفجر ليوم الأحد، ليلة 23 من رمضان، في محافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، ويبدأ وقت السحور عند الساعة 2:08 صباحًا، يليه الإمساك عند 4:08 صباحًا، بينما يحين موعد أذان الفجر في تمام 4:28 صباحًا، أما موعد الإفطار، فيرفع أذان المغرب عند الساعة 6:08 مساءً، تليه صلاة العشاء والتراويح في تمام 7:26 مساءً.

دعاء 23 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

اللهم أنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي أغدقت على عبادك جودك وكرمك، وأنت النور الذي أضاء الكون بعظمتك، فافتح لنا في هذه اللحظة أبواب الخير، وهيئ لنا أفضل الأسباب.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بكنفك الذي لا يُرام، واحفظنا بعزك الذي لا يُضام، واكلأنا في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا. أنت ثقتنا ورجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا فلم نؤدِّ شكرها، وكم من بلية ابتليتنا بها فلم نصبر عليها، وكم من خطيئة ارتكبناها فسترتنا، فبكرمك العظيم، اعصمنا برحمتك فيما بقي من عمرنا.

اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما يفوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، دبر لنا أمورنا بأحسن التدابير، وألطف بنا، ونجِّنا مما يقلق قلوبنا ويثقل همومنا يا رب العالمين.

اللهم صلِّ وسلم صلاة وسلامًا تامًّا على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

دعاء 23 رمضان 2025

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