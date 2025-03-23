موعد اذان الفجر اليوم الأحد 23 رمضان في مختلف المحافظات

يحرص المسلمون في مختلف المحافظات المصرية على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا، وخاصة موعد اذان الفجر، لما له من أهمية كبيرة في بداية يومهم بالعبادة، ومع اختلاف التوقيت بين المدن، لذا يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية، موعد اذان الفجر اليوم الأحد 23 مارس في عدد من المحافظات المصرية، لمساعدتكم في أداء الصلاة في وقتها.

موعد أذان الفجر في القاهرة:4:28 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:28 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:26ص

موعد اذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:27 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:31ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:45ص

موعد أذان الفجر

موعد اذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:27 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:43 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:21 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:23ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:24 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 4:51

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:16 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:14 ص

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:19ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:31ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:29ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:27ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:27 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:14ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:23ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:18 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:27 ص

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