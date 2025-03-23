دعاء لأبي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان يملأ قبره نورًا ورحمة

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان .. مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان 2025 المبارك، يحرص المسلمون على تكثيف الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، ومن بين أكثر الأدعية تداولًا في هذه الأيام المباركة، الدعاء للوالدين، خاصة الأب المتوفي، حيث يسعى الأبناء إلى تقديم صدقات جارية له ورفع الدعوات التي تصل إليه كرحمة من الله.

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، دعاء لأبي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان 2025 المبارك.

أفضل الأدعية للأب المتوفي في العشر الأواخر من رمضان 2025

تعتبر الدعاء من أعظم البر بالأب بعد وفاته، خاصة في الأيام التي تتنزل فيها الرحمات والمغفرة، ومن الأدعية المستحبة للأب المتوفي في رمضان 2025:

اللهم في هذه الليالي العظيمة، ارحم أبي برحمتك الواسعة، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واجعل القرآن نورًا له في قبره، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان

اللهم ارحم فقيدنا واغفر له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم ارحم أبي واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونقه من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعله من الفائزين برحمتك في هذه الليالي المباركة

يا رب، اجعل أبي من عتقائك في هذه الليالي المباركة، وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر له ذنوبه، وأسكنه في جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب

فضل الدعاء للمتوفى في رمضان 2025

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان، من أبرز الفضائل التي يحققها الدعاء للمتوفى في رمضان هي استجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء، حيث يعد فرصة عظيمة للميت أن يغفر الله له ويرحمه.

زيادة الأجر للحي والميت، عندما يدعو المسلم للمتوفي في رمضان، فإن ذلك يعود عليه بالأجر أيضًا، ففي حديث نبوي شريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

الرفع من درجات المتوفى.

شعور بالراحة النفسية للحي.

العمل الصالح الذي يُنفع الميت

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان

أفضل أوقات الدعاء للمتوفي في رمضان 2025

ويفضل دعاء لأبي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان 2025 في الأوقات التالية:

قبل الإفطار

في العشر الأواخر من رمضان

في ليلة القدر

في السحور

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