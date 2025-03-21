علامات ليلة القدر وفضلها العظيم وموعدها في الليالي الوترية

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك يرتفع البحث حول موعد ليلة القدر في شهر رمضان في العام الحالي 2025، وليلة القدر هي ليلة مباركة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة القدر: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ”، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

فضل ليلة القدر العظيم وعلامات وجودها

وليلة القدر هي الليلة التي قد نزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهي ليلة تُقدَّر فيها أرزاق العباد وأحوالهم أيضاً خلال العام، وتُكتب فيها الأقدار.

موعد ليلة القدر وماذا تفعل بها؟

ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتحديدًا في الليالي الوترية (21، 23، 25، 27، 29)، وأرجى ليلة تكون فيها هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

ليلة القدر هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، ومن الأعمال المستحبة فيها:

قيام الليل: الصلاة والتهجد والدعاء.

وأيضاً قراءة القرآن: تدبر آيات القرآن الكريم.

والدعاء: الإكثار من الدعاء، خاصة دعاء ليلة القدر.

وبالإضافة إلى الذكر: التسبيح والاستغفار.

والصدقة: إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين.

وأخيراً الاعتكاف: البقاء في المسجد للعبادة.

أدعية ليلة القدر المذهلة

ومن أشهر الأدعية التي يُستحب أن يدعو بها المسلم في ليلة القدر هو ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها:

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

كما من الممكن الدعاء بكل ما يحتاجه المسلم من خير الدنيا والآخرة، مثل الدعاء بالرحمة والمغفرة والرزق والشفاء.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

فضل ليلة القدر العظيم

فضلها عظيم لمن أحياها بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار والدعاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح.

وورد فضل ليلة القدر في القرآن الكريم والسنة في عدة مواضع، نذكر منها:

قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سورة القدر.

قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ) سورة الدخان.

قال تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) سورة الدخان.

روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله وأرضاها عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الله في هذه الليلة – يعني ليلة القدر – وهو يظن أنه يستجاب له، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”.

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