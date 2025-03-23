تعرف عدد ساعات الصيام في 23 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

عدد ساعات الصيام في 23 رمضان 2025 .. مع حلول اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2025، يواصل المسلمون صيامهم في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، حيث تختلف مدة الصيام من دولة إلى أخرى بناءً على مواقيت الفجر والمغرب.

ويحرص الكثيرون على معرفة عدد ساعات الصيام في هذا اليوم، وفيما يلي يعرض موقع الموجز تفاصيل عدد ساعات الصيام في 23 رمضان 2025.

عدد ساعات الصيام في 23 رمضان 2025

موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025

يحين موعد الإفطار في يوم الأحد الموافق 23 رمضان 2025، حيث يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:08 مساءً، ليبدأ المسلمون في تناول الإفطار بعد يوم طويل من الصيام، مستغلين هذه اللحظات في الدعاء والتقرب إلى الله.

عدد ساعات الصيام اليوم 23 رمضان 2025

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم، الأحد 23 رمضان 2025، نحو 14 ساعة، حيث تبدأ من لحظة الإمساك قبل الفجر وتمتد حتى أذان المغرب، ليكمل المسلمون يومًا جديدًا من الطاعات والعبادات في الشهر الفضيل.

عدد ساعات الصيام في 23 رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا خالق السماوات والأرض، وعالم الغيب والشهادة، أنت تفصل بين عبادك فيما يختلفون فيه، فاهدنا إلى الحق برحمتك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك الواسعة، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تبعدنا عن بابك، ولا تحرمنا من نعمائك، واحفظنا من شرور أنفسنا ومن شرور خلقك يا كريم.

عدد ساعات الصيام في 23 رمضان 2025

اللهم ارزقنا الحمد الذي يملأ الميزان، والشكر الذي يضاعف الإحسان، والتوبة الصادقة التي تُبلغنا الجنان، وأنر قلوبنا بالإيمان، ومنَّ علينا بالصحة والعافية في الأبدان، برحمتك يا عزيز يا وهَّاب.

اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنَّا المحن والبلاء، وأبعد عنا شماتة الأعداء، يا حي يا قيوم.

اللهم لا تجعل ابتلاءنا في أبداننا، ولا في أموالنا، ولا في أهلينا، وسهِّل علينا كل ما استثقلته نفوسنا، برحمتك يا رب العالمين.

عدد ساعات الصيام في 23 رمضان 2025

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