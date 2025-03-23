دعاء قبل الافطار في 23 رمضان 2025.. "اللهم سخر لي جميع خلقك"

دعاء قبل الافطار في 23 رمضان 2025.. مع اقتراب موعد أذان المغرب في يوم 23 رمضان 2025، يحرص المسلمون على اغتنام هذه اللحظات المباركة بالدعاء والتضرع إلى الله، حيث يعد وقت ما قبل الإفطار من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، إذ قال النبي ﷺ: "للصائم عند فطره دعوة لا ترد".

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 23 رمضان 2025 التي يمكن ترديده قبل الإفطار في هذا اليوم الفضيل.

دعاء قبل الافطار في 23 رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، ويا ولي المؤمنين، ويا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك، وأسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عرضة للبلايا والآفات، واشرح وأمّن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

دعاء قبل الافطار في 23 رمضان 2025

الادعية المستجابة في 23 رمضان 2025

لا توجد صيغة محددة لدعاء الصائم قبل الإفطار، إذ يمكن للمرء أن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، فالدعاء من العبادات المستحبة، كما أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ومن الأدعية التي يمكن للصائم ترديدها قبل الإفطار:

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من أمامي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي.

دعاء قبل الافطار في 23 رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

اللهم ارزقني في هذا الشهر رحمة الأيتام وإطعام الطعام، وافشاء السلام وصحبة الكرام، بفضلك يا ملجأ المؤمنين.

اللهم اجعل لي فيه نصيبًا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبرهينك الساطعة، ووفقني فيه لما يرضيك من الأعمال الصالحة، بمحبتك يا أمل المشتاقين.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، ومن الفائزين برضاك، ومن المقربين إليك بإحسانك، يا غاية الطامحين.

اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرّم علي فيه السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين.

دعاء قبل الافطار في 23 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

يتساءل الكثيرون عن دعاء الإفطار في رمضان، الذي يُستحب قوله مع سماع أذان المغرب وقبل تناول الإفطار. وفي هذا السياق، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند إفطاره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

ويفسّر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن "ذهب الظمأ" يعني انتهاء العطش، و"ابتلت العروق" تعني أن الجفاف زال، بينما "وثبت الأجر" تشير إلى أن التعب زال والثواب قد تحقق.

دعاء قبل الافطار في 23 رمضان 2025

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