عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب.. مع اقتراب موعد أذان المغرب في يوم 23 رمضان 2025، يترقب الصائمون اللحظات الأخيرة قبل الإفطار، حيث يسعون لاستغلال هذا الوقت بالدعاء والعبادات المستحبة.

ويحرص الكثيرون على معرفة عدد الساعات المتبقية حتى أذان المغرب، ليكونوا على استعداد لإتمام صيامهم واستقبال لحظة الإفطار، وفيما يلي يعرض موقع الموجز فى التقرير التالي كم عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان 2025.

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان 2025

يترقب المسلمون في مختلف المحافظات موعد أذان المغرب اليوم، إيذانًا بحلول وقت الإفطار بعد يوم من الصيام، ويختلف التوقيت الدقيق للأذان من محافظة لأخرى، وفقًا لمواقيت الغروب، ففي القاهرة يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:08 مساءً، بينما يكون في الإسكندرية عند 6:14 مساءً، وفي أسوان عند 6:01 مساءً. أما في مطروح فيرفع الأذان عند 6:25 مساءً، وفي الغردقة عند 5:58 مساءً، وفي شرم الشيخ عند 5:56 مساءً.

دعاء قبل الافطار

أما عن دعاء النبي ﷺ عند الإفطار، فقد ورد في السنة النبوية أنه من المستحب أن يسمي الصائم الله تعالى قبل تناول الطعام، ثم يقول عقب إفطاره: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"، كما جاء في حديث صحيح رواه أبو داود، ومن الأدعية الواردة أيضًا عن النبي ﷺ: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"، كما رواه ابن ماجه، كما يمكن للصائم أن يقول: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، وهو دعاء رواه أبو داود.

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 23 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان العشاء اليوم 23 رمضان 2025 لأداء صلاة العشاء والتراويح، حيث يُعد هذا الوقت من أهم الأوقات التي يكثر فيها الدعاء والتقرب إلى الله، خاصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

ويحين موعد أذان العشاء اليوم في تمام الساعة 7:26 مساءً، ليبدأ المسلمون بعد ذلك في أداء صلاة التراويح، التي تُعد من أبرز الشعائر الروحانية خلال شهر رمضان، حيث يجتمع المصلون في المساجد لإحياء الليالي المباركة بالدعاء والذكر وقراءة القرآن.

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

موعد أذان الفجر غدًا 24 رمضان 2025

مع دخول يوم 24 رمضان 2025، يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الفجر للاستعداد للسحور والإمساك قبل بدء الصيام، ووفقًا للتوقيت المحلي، فإن السحور يكون في تمام الساعة 2:11 صباحًا، بينما يحين وقت الإمساك عند الساعة 4:11 صباحًا، ويؤذن للفجر في تمام 4:31 صباحًا، أما الشروق فيكون عند 5:57 صباحًا، ويعد وقت السحور من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الدعاء والاستغفار، اقتداءً بسنة النبي ﷺ، كما أن تأخير السحور إلى قبيل الفجر فيه بركة عظيمة للصائم.

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

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